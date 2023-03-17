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Заробітна плата військових: хто може отримати 50 тисяч гривень доплати

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Заробітна плата військових: хто може отримати 50 тисяч гривень доплати
фото: dw.com

У 2023 році було внесено зміни до порядку виплати грошового забезпечення військовим: з’явилася доплата у 50 тисяч гривень на місяць

В Україні існує три види доплат військовим: 30, 50 та 100 тисяч гривень. Згідно з новими правилами, затвердженими наказом Міністерства оборони від 25.01.2023 № 44, правила виплати у 100 тисяч гривень не змінились, виплату у 30 тисяч отримують лише деякі. Також з’явилася нова доплата у 50 тисяч гривень. 

Детальніше про нові правила розповів представник Гельсінської спілки з прав людини адвокат Юрій Лихачов виданню NV.

«З’явилось поняття виплати 50 тисяч гривень тим, хто виконує бойові завдання в складі, як правило, військового управління, штабу, — це ті, хто здійснює оперативне управління підрозділами. Перелік цих органів буде визначено головнокомандувачем ЗСУ чи начальником Генштабу», – зазначив Юрій.


Кому передбачені доплати у 100, 50 та 30 тисяч грн?

  • Доплату у 100 тисяч гривень отримують військові, які беруть безпосередню участь на лінії зіткнення, потрапили в полон та були поранені під час бою чи виконання обов’язків
  • 50 тисяч гривень можуть отримати військові, які виконують завдання у складі військового органу управління. Де саме та територія, на якій виконуватимуть завдання, буде вирішувати Генштаб та головнокомандувач ЗСУ
  • 30 тисяч гривень отримують ті військові, які виконують спеціальні бойові завдання. Перелік місць, де відбуваються такі завдання, засекречений для публічності. Проте, це може бути як і на лінії зіткнення, так і в інших місцях. 

Для того, щоб військовослужбовцю нарахували доплату, повинні бути певні підстави. Додаткову грошову нагороду виплачують за наказом командира за місяць. До того ж у ньому має бути зазначену суму виплат за період виконання бойових завдань.

У довідці про призначення нарахування виплати має бути вказано:

  • номер за порядком
  • військове знання воїна
  • прізвище, ім’я та по батькові
  • період участі у бойових діях

Однак не всі військові можуть отримувати доплати. Є чотири категорії військових, яким не передбачені доплати у 30, 50 або 100 тисяч гривень. Серед них:

  • Військові, які проходять навчання закордоном
  • Курсанти, які навчаються в Україні, але не залучені у бойових завданнях
  • Військовослужбовці, які не несуть службу у зоні бойових дій та не мають наказу про бойове завдання
  • ІТ-війська

Нагадаємо, що нещодавно Міністерство соціальної політики роз’яснило яким категоріям українців можуть відмовити у субсидії.

Теги: Генштаб полон адвокат військові навчання правила

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