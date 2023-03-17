Заробітна плата військових: хто може отримати 50 тисяч гривень доплати
У 2023 році було внесено зміни до порядку виплати грошового забезпечення військовим: з’явилася доплата у 50 тисяч гривень на місяць
В Україні існує три види доплат військовим: 30, 50 та 100 тисяч гривень. Згідно з новими правилами, затвердженими наказом Міністерства оборони від 25.01.2023 № 44, правила виплати у 100 тисяч гривень не змінились, виплату у 30 тисяч отримують лише деякі. Також з’явилася нова доплата у 50 тисяч гривень.
Детальніше про нові правила розповів представник Гельсінської спілки з прав людини адвокат Юрій Лихачов виданню NV.
«З’явилось поняття виплати 50 тисяч гривень тим, хто виконує бойові завдання в складі, як правило, військового управління, штабу, — це ті, хто здійснює оперативне управління підрозділами. Перелік цих органів буде визначено головнокомандувачем ЗСУ чи начальником Генштабу», – зазначив Юрій.
Кому передбачені доплати у 100, 50 та 30 тисяч грн?
- Доплату у 100 тисяч гривень отримують військові, які беруть безпосередню участь на лінії зіткнення, потрапили в полон та були поранені під час бою чи виконання обов’язків
- 50 тисяч гривень можуть отримати військові, які виконують завдання у складі військового органу управління. Де саме та територія, на якій виконуватимуть завдання, буде вирішувати Генштаб та головнокомандувач ЗСУ
- 30 тисяч гривень отримують ті військові, які виконують спеціальні бойові завдання. Перелік місць, де відбуваються такі завдання, засекречений для публічності. Проте, це може бути як і на лінії зіткнення, так і в інших місцях.
Для того, щоб військовослужбовцю нарахували доплату, повинні бути певні підстави. Додаткову грошову нагороду виплачують за наказом командира за місяць. До того ж у ньому має бути зазначену суму виплат за період виконання бойових завдань.
У довідці про призначення нарахування виплати має бути вказано:
- номер за порядком
- військове знання воїна
- прізвище, ім’я та по батькові
- період участі у бойових діях
Однак не всі військові можуть отримувати доплати. Є чотири категорії військових, яким не передбачені доплати у 30, 50 або 100 тисяч гривень. Серед них:
- Військові, які проходять навчання закордоном
- Курсанти, які навчаються в Україні, але не залучені у бойових завданнях
- Військовослужбовці, які не несуть службу у зоні бойових дій та не мають наказу про бойове завдання
- ІТ-війська
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