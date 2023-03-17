Заробітна плата військових: хто може отримати 50 тисяч гривень доплати

У 2023 році було внесено зміни до порядку виплати грошового забезпечення військовим: з’явилася доплата у 50 тисяч гривень на місяць

В Україні існує три види доплат військовим: 30, 50 та 100 тисяч гривень. Згідно з новими правилами, затвердженими наказом Міністерства оборони від 25.01.2023 № 44, правила виплати у 100 тисяч гривень не змінились, виплату у 30 тисяч отримують лише деякі. Також з’явилася нова доплата у 50 тисяч гривень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Детальніше про нові правила розповів представник Гельсінської спілки з прав людини адвокат Юрій Лихачов виданню NV.

«З’явилось поняття виплати 50 тисяч гривень тим, хто виконує бойові завдання в складі, як правило, військового управління, штабу, — це ті, хто здійснює оперативне управління підрозділами. Перелік цих органів буде визначено головнокомандувачем ЗСУ чи начальником Генштабу», – зазначив Юрій.

Будь ласка, читайте текст після реклами



Кому передбачені доплати у 100, 50 та 30 тисяч грн?

Доплату у 100 тисяч гривень отримують військові, які беруть безпосередню участь на лінії зіткнення, потрапили в полон та були поранені під час бою чи виконання обов’язків

50 тисяч гривень можуть отримати військові, які виконують завдання у складі військового органу управління. Де саме та територія, на якій виконуватимуть завдання, буде вирішувати Генштаб та головнокомандувач ЗСУ

30 тисяч гривень отримують ті військові, які виконують спеціальні бойові завдання. Перелік місць, де відбуваються такі завдання, засекречений для публічності. Проте, це може бути як і на лінії зіткнення, так і в інших місцях.

Для того, щоб військовослужбовцю нарахували доплату, повинні бути певні підстави. Додаткову грошову нагороду виплачують за наказом командира за місяць. До того ж у ньому має бути зазначену суму виплат за період виконання бойових завдань.

У довідці про призначення нарахування виплати має бути вказано:

номер за порядком

військове знання воїна

прізвище, ім’я та по батькові

період участі у бойових діях

Однак не всі військові можуть отримувати доплати. Є чотири категорії військових, яким не передбачені доплати у 30, 50 або 100 тисяч гривень. Серед них:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Військові, які проходять навчання закордоном

Курсанти, які навчаються в Україні, але не залучені у бойових завданнях

Військовослужбовці, які не несуть службу у зоні бойових дій та не мають наказу про бойове завдання

ІТ-війська

Нагадаємо, що нещодавно Міністерство соціальної політики роз’яснило яким категоріям українців можуть відмовити у субсидії.