Яким категоріям українців можуть відмовити в субсидії: роз’яснення

У травні житлова субсидія буде призначатися на наступний період (до квітня 2024 року), і однією з умов для її призначення є відсутність заборгованості

Українцям можуть відмовити у призначенні житлових субсидій, якщо є прострочена на понад три місяці заборгованість із оплати житлово-комунальних послуг. Однак можливість отримати виплати є, якщо сплатити заборгованість, оскаржити її в суді або укласти з надавачем послуги договір про її реструктуризацію. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

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«Для усіх домогосподарств, які наразі отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, термін її призначення закінчується у квітні поточного року. У травні житлова субсидія буде призначатися на наступний період (до квітня 2024 року), і однією з умов для її призначення є відсутність заборгованості за комірне», – йдеться в повідомленні пресслужби.

Якщо вже понад три місяці не сплачена заборгованість, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень), то в призначенні субсидії буде відмовлено. Очікується, що це забезпечить контроль платіжної дисципліни та цільове використання коштів.

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При цьому для підтримки державою громадян у складних життєвих обставинах житлова субсидія надається, коли навіть є заборгованість із оплати комуналки, але за умови, що є:

або документальне підтвердження сплати заборгованості;

або укладення з надавачем послуги договору про її реструктуризацію;

або її оскарження у суді – ухвали про відкриття провадження у справі.

«Для тих громадян, які ще не отримують житлову субсидію, але потребують державної підтримки, нагадуємо про те, що починаючи з 1 грудня 2022 року, призначення житлових субсидій (прийом громадян, призначення, нарахування і виплата) здійснюється органами Пенсійного фонду України (ПФУ) за екстериторіальним принципом. Це дозволяє кожному звернутися за призначенням субсидії в будь-якому куточку країни, без прив’язки до місця реєстрації», – нагадало відомство.

Також Мінсоцполітики зазначило, що звернутися з питаннями щодо надання житлових субсидій можна до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та працівників ЦНАП, а також через застосунок «Дію».

Раніше ми писали, як оформити субсидію на оплату комунальних послуг.

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Нагадаємо, що громадяни, які отримують житлову субсидію, з 1 лютого повинні самостійно переказувати гроші за спожиті послуги комунальним підприємствам.