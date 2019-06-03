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    Суспільство

    Зеленський і Кучма проведуть брифінг на ґанку Адміністрації президента

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    Зеленський і Кучма проведуть брифінг на ґанку Адміністрації президента

    Попередня акредитація на брифінг не потрібна, - прес-служба адміністрації президента

    Президент Володимир Зеленський та екс-президент Леонід Кучма у понеділок о 13:00 проведуть брифінг на ґанку Адміністрації президента.

    Про це повідомляється на сайті глави держави.

    «У понеділок, 3 червня, о 13:00 на ґанку Адміністрації Президента України відбудеться брифінг Президента України Володимира Зеленського та Президента України (1994-2005 рр.) Леоніда Кучми», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається також, що попередня акредитація не потрібна.

    Про тему брифінгу в Адміністрації не повідомили.

    Як повідомлялося, раніше другий президент України Леонід Кучма побажав главі держави Володимиру Зеленському менше говорити, а більше робити, звернувши увагу на високотехнологічну космічну галузь.

    Нагадаємо, сьогодні Зеленський звільнив заступника голови СБУ.

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