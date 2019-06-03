Зеленський і Кучма проведуть брифінг на ґанку Адміністрації президента



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Попередня акредитація на брифінг не потрібна, - прес-служба адміністрації президента

Президент Володимир Зеленський та екс-президент Леонід Кучма у понеділок о 13:00 проведуть брифінг на ґанку Адміністрації президента.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

«У понеділок, 3 червня, о 13:00 на ґанку Адміністрації Президента України відбудеться брифінг Президента України Володимира Зеленського та Президента України (1994-2005 рр.) Леоніда Кучми», - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що попередня акредитація не потрібна.

Про тему брифінгу в Адміністрації не повідомили.

Як повідомлялося, раніше другий президент України Леонід Кучма побажав главі держави Володимиру Зеленському менше говорити, а більше робити, звернувши увагу на високотехнологічну космічну галузь.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський звільнив заступника голови СБУ.