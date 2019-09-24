Зеленський підписав закон, що спростить прийом на роботу та звільнення чиновників



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Верховна Рада 19 вересня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади»

Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» також запроваджує контрактну державну службу

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади», що передбачає спрощення порядку прийняття на роботу і звільнення чиновників та запроваджує контрактну державну службу.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади" № 117-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 19 вересня 2019 року», - ідеться в повідомленні.

За даними пресслужби Офісу президента, цей закон, зокрема, передбачає спрощення порядку прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищення відповідальності державних службовців за досягнення результатів їхньої діяльності, а також запровадження можливості контрактної державної служби та врегулювання окремих проблемних питань, обумовлених впровадженням закону.

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 вересня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади».

Відповідне рішення підтримали 228 народних депутатів.

Як повідомлялося, Зеленський підписав закон про створення Офісу генпрокурора.