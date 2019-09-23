Зеленський підписав закон про створення Офісу генпрокурора



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Загальна чисельність працівників органів прокуратури зменшується з 15 до 10 тис. осіб

Президент Володимир Зеленський підписав закон №113-IX, який передбачає реформування органів прокуратури. Інформація про це міститься в картці законопроекту на сайті парламенту.

Генпрокуратура стане Офісом Генерального прокурора, а військова прокуратура ліквідується.

Генпрокурор визначить порядок атестації прокурорів. Якщо співробітник не пройде спеціальну перевірку або не погодиться на проведення такої - його повинні негайно звільнити.

Так, прокурорів та слідчих зможуть перевести до Офісу генпрокурора, обласних і окружних прокуратур у разі успішного проходження ними атестації.

Атестація не стосуватиметься генпрокурора та прокурорів на адмінпосадах; прокурорів САП; призначених на посади першого заступника і заступника генпрокурора з 30 серпня 2019 року.

Окрім того, до 1 вересня 2021 генпрокурору нададуть тимчасове право затвердити порядок добору на зайняття вакантної посади прокурора.

Закон дозволяє фінансувати прокуратуру не тільки з держбюджету, а й з інших джерел, у тому числі в рамках проектів міжнародної допомоги.

Загальна чисельність працівників органів прокуратури зменшується з 15 до 10 тис. осіб.

До слова, генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях.

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Джерело: 112 Україна