  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський підписав закон про створення Офісу генпрокурора

    • Розсилка
    Зеленський підписав закон про створення Офісу генпрокурора

    Загальна чисельність працівників органів прокуратури зменшується з 15 до 10 тис. осіб

    Президент Володимир Зеленський підписав закон №113-IX, який передбачає реформування органів прокуратури. Інформація про це міститься в картці законопроекту на сайті парламенту.

    Генпрокуратура стане Офісом Генерального прокурора, а військова прокуратура ліквідується.

    Генпрокурор визначить порядок атестації прокурорів. Якщо співробітник не пройде спеціальну перевірку або не погодиться на проведення такої - його повинні негайно звільнити.

    Так, прокурорів та слідчих зможуть перевести до Офісу генпрокурора, обласних і окружних прокуратур у разі успішного проходження ними атестації.

    Атестація не стосуватиметься генпрокурора та прокурорів на адмінпосадах; прокурорів САП; призначених на посади першого заступника і заступника генпрокурора з 30 серпня 2019 року.

    Окрім того, до 1 вересня 2021 генпрокурору нададуть тимчасове право затвердити порядок добору на зайняття вакантної посади прокурора.

    Закон дозволяє фінансувати прокуратуру не тільки з держбюджету, а й з інших джерел, у тому числі в рамках проектів міжнародної допомоги.

    Загальна чисельність працівників органів прокуратури зменшується з 15 до 10 тис. осіб.

    До слова, генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях.

     Читайте також:

    Джерело: 112 Україна

    Читайте також
    прокуратура Генпрокурор Генпрокуратура закон атестація прокурор САП Володимир Зеленський президент військова прокуратура Офіс генпрокурора
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ