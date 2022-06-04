Конгрес Міжнародної федерації журналістів засудив російську дезінформацію

Питання про виключення з Міжнародної федерації Союзу журналістів Росії потребує додаткових кроків

Важливим підсумком 31-го Конгресу Міжнародної федерації журналістів стало ухвалення резолюції «Російська дезінформація і війна в Україні». Захід відбувся у Мускаті (Оман). Про успіх України, якого вдалося досягнути на форумі, «Детектору медіа» розповів голова Незалежної медіа-профспілки Сергій Штурхецький, який представляв на Конгресі нашу державу.

«Це велика перемога: 92 країни одноголосно підтримали засудження російської пропаганди. Також Конгрес вказав на необхідність ретельного розгляду цього питання, – розповів Сергій Штурхецький. – Це важливо і для світової спільноти, і для Міжнародної федерації журналістів, яка затверджувала Декларацію принципів поведінки журналістів, один із документів, на яких базуються етичні кодекси медійників світу. І ця резолюція – ще один крок до чіткого розмежування журналістики і пропаганди. Адже російська дезінформація у випадку з Україною призвела до геноциду».

Ухваленою резолюцією Конгрес стверджує такі принципи:

Засудження позиції підконтрольних російській державі ЗМІ, що приховують і виправдовують війну Російської Федерації проти незалежної та суверенної України та свідомо вводять в оману громадян Росії.

Прокремлівські ЗМІ замовчують: факти про те, що російські солдати вчиняють численні військові злочини; значні російські втрати; інформацію про те, що найбільших ушкоджень в Україні зазнали цивільні об’єкти – школи, лікарні, музеї та житлові будинки. 32 журналісти загинули в Україні під час війни.

Більшість російських ЗМІ розпалюють істерику та ненависть. Конгрес закликає виконавчу владу розслідувати всі звинувачення, подані відповідно до внутрішніх правил, протягом двох місяців після отримання компетентних скарг.

Починаючи з 24 лютого та протягом березня, квітня та травня 2022 року масштаби та ступінь дезінформації РФ ставали все різкішими. З початку вторгнення в Україну російська влада чинила на журналістів надзвичайний тиск. Один чи двоє представників ЗМІ наважились на сміливий опір цьому. Багато інших були змушені втікати з Росії. Конгрес висловлює своє захоплення тим російським журналістам, які висловлювали свою незгоду, і обіцяє свою підтримку тим, хто відчуває, що змушений залишити РФ.

Конгрес засуджує російський уряд за використання закону, який фактично передбачає залякування та переслідування журналістів за те, що вони просто виконують свою роботу.

Конгрес висловлює свою підтримку та солідарність із Російською профспілкою журналістів і медіа, яка нещодавно стала членом МФЖ. Ця організація підтримує 15 осіб і 3 журналістів, які зараз перебувають у російські в'язниці.

Конгрес схвалює дії виконавчого органу МФЖ за швидкі та відповідні ситуації дії щодо допомоги журналістам в Україні.

Конгрес закликає продовжувати підтримку незалежних журналістів у Росії, а також своїх філій в Україні – НМПУ та НСЖУ; посилити свою кампанію на підтримку принципу, що правдиве, плюралістичне, прозоре інформування є життєво важливим для досягнення мирного і справедливого світу.

Важливим підсумком Конгресу стало те, що вперше представника України обрали до резерву Виконавчого комітету МФЖ. Ним став Сергій Штурхецький. До складу виконкому Європейської Федерації журналістів належить Сергій Томіленко, голова НСЖУ.

Також під час Конгресу знову порушували питання про ініціативу українських медіаорганізацій щодо виключення Союзу журналістів Росії «як організації, що об’єднує не журналістів, а пропагандистів».

Як нагадав у коментарі «Детектору медіа» Сергій Штурхецький, ще після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну НМПУ вийшла із закликом виключити СЖР із Міжнародної федерації, оскільки російські журналісти ведуть пропагандистську діяльність. Також Сергій Штурхецький ініціював збір підписів під петицією для комітету Федерації про виключення Союзу російських журналістів.

Цю пропозицію було подано до Міжнародної федерації журналістів у режимі термінової заяви. Але, на відміну від ухваленої резолюції, цей документ викликав питання у представників МФЖ. «Серед аргументів прозвучала теза, що не всі росіяни погані», – коментує Сетрій Штухецький. Також у Міжнародній федерації НМПУ зауважували, що така резолюція суперечить статуту МФЖ.

«Ми провели консультації і дійшли компромісу, визнавши, що виключити СЖР може не Конгрес, а Виконавчий комітет за поданням про етику. В цьому випадку потрібно більше часу. До того ж відмова від участі Союзу журналістів Росії у МФЖ можлива не в такій чіткій формі, як того хочеться Україні», – додав Сергій Штурхецький.

Для виключення члена МФЖ необхідно дотриматися багатьох процедур. Щодо СЖР однією з них було слухання аргументів російської сторони.

«Проєкти російських резолюцій не розглядалися, представників Росії у жодних керівних структурах МФЖ вже немає», – резюмував Сергій Штурхецький.

Міжнародна федерація журналістів із перших днів російського вторгнення в Україну засудила військову агресію та спрямувала ресурси свого безпекового Фонду на допомогу працівникам українських ЗМІ.

Джерело: Детектор медіа