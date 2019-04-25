Нова форма виникнення блискавки



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Зораження: Assalve/ iStock.

Науковці сподіваються, що на підставі наступних підрахунків вдасться більше дізнатися про новий чинник, що провокує блискавку

У дощових хмарах вчені виявили цілком нову форму виникнення блискавки. При цьому всередині хмари розряд рухається у протилежному напрямку й заряджений негативно, а не позитивно, засвідчили дослідження. Чому і як часто у негоду виникають такі негативні короткі замикання, залишається нез’ясованим. Розвідки все ж доводять: процеси виникнення блискавки не можна вважати цілком вивченими.

Навіть звичайна блискавка все ще залишається таємничою: «Незважаючи на понад 250 років досліджень, дотепер залишається нез’ясованим, як вона починається», – сказав Нін’ю Лю (Ningyu Liu) з Університету Нью-Гемпшира.

Згідно з поширеною теорією, блискавка починається з так званого позитивного стримера: холодний плазмотік із частинками льоду опускається з хмари, в результаті чого відбувається компенсація заряду.

«Ці стримери призводять до розвитку перших каналів блискавки, – пояснили Лю та його команда. – При цьому завжди виходять з того, що електричні розряди в дощових хмарах починаються з позитивного розряду». Ці розряди вивільняють короткі, але сильні радіоімпульси, які можна виміряти на землі. Власне цим і користувалися науковці, досліджуючи багато випадків негоди у Флориді й аналізуючи процеси творення блискавки.

Несподіваний результат: у деяких випадках стример рухався у протилежному напрямку. Замість того, щоби мчати зверху вниз, розряди текли вгору, повідомили науковці. Розряд досягав при цьому швидкості, що становила п’яту частину швидкості світла, та поширювалися частково на дистанції 500 метрів.

Крім того, ці події ніби щоразу охоплюють кілька стримерів. «Цей процес зовсім несподіваний, – сказав Лю. – Рухи вгору вказують на те, що тут має місце негативний заряд». Це вперше, коли такі негативні розряди помітили в дощових хмарах, сказав фізик. З його слів, вони хоч і рідкісні, але становлять важливу частину події».

Чому розряд деколи тече у протилежному напрямку, дотепер не з’ясовано. Науковці припускають, що це відбувається тоді, коли в дощових хмарах пригнічуються нормальні позитивні розряди. «Наші результати вказують на те, що блискавкова реакція всередині хмари може відбуватися в двох напрямках», – сказала колега Лю Джуля Тілес (Julia Tilles).

Науковці сподіваються, що на підставі наступних підрахунків вдасться більше дізнатися про новий чинник, що провокує блискавку. Також вони хочуть пояснити, як часто відбуваються такі негативні розряди і коли з них розвиваються видимі блискавки. У всякому разі, їм здається очевидним, що в дощових хмарах ще можуть ховатися певні несподіванки.

Nadja Podbregar

Neue Form der Blitz-Bildung entdeckt

University of New Hampshire, 12/04/2019

Зреферувала С. К.

Джерело: Zbruc