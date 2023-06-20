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ДТЕК залучив аудитора KPMG задля збільшення донорської допомоги на відновлення енергоінфраструктури

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК залучив аудитора KPMG задля збільшення донорської допомоги на відновлення енергоінфраструктури
З початку війни ДТЕК отримав донорську допомогу та обладнання на суму $11 млн від іноземних енергетичних компаній
фото: ДТЕК

ДТЕК уже впровадив низку суворих антикорупційних механізмів для додаткового контролю над використанням цих коштів

Група ДТЕК залучила аудиторську компанію KPMG задля збільшення міжнародної донорської допомоги, необхідної для відновлення зруйнованої росією енергетичної інфраструктури.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

З початку війни ДТЕК отримав донорську допомогу та обладнання на суму $11 млн від іноземних енергетичних компаній.

Крім того, компанія отримала запевнення щодо виділення ще 45,7 млн дол. через Міністерство енергетики України, Секретаріат Енергетичного співтовариства й Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) для ремонту електростанцій та мережевої інфраструктури.

ДТЕК уже впровадив низку суворих антикорупційних механізмів для додаткового контролю над використанням цих коштів. Угода дає KPMG можливість ретельно вивчити ці внутрішні процеси та надати висновки за результатами  аналізу.

Цього тижня в Лондоні боротьба з корупцією обговорюватиметься на Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference), де світові лідери, фінансові установи, бізнес-спільнота та громадянське суспільство зберуться для того, щоб обговорити шляхи прискорення економічного відродження України.

«Міжнародні партнери ДТЕК надають важливу підтримку, а ми працюємо над тим, щоб зберегти світло під час цієї війни. ДТЕК проявляє нульову терпимість до будь-яких форм корупції, і наша співпраця з KPMG формує довіру у відносинах ДТЕК із донорами», – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

«KPMG прагне підтримувати Україну, її державний і приватний сектори, а також міжнародну донорську спільноту, щоб сприяти процесам відновлення України. Ми раді поділитися своїми знаннями та найкращим міжнародним досвідом для відбудови української енергетики», – цитує прес-служба слова партнера KPMG в Україні Олексія Янковського.

Теги: енергетика ремонт ДТЕК

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