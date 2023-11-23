Глава «Укренерго» пояснив, чому Україна обмежена у можливостях імпортувати електроенергію для покриття дефіциту

Україна обмежена у можливості імпортувати електроенергію, бо ціна електрики формується не як в Європі, – «Укренерго»

Україна обмежена у можливості імпортувати електроенергію для покриття дефіцитів в енергосистемі, бо вартість електрики в країні формується не так як в Європі. Про це заявив очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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Зокрема він розповів, що Україна вимушена звертатися за аварійною допомогою до країн ЄС через недостатній обсяг імпортованої електроенергії.

«Це пов’язано з тим, що в Україні ціна нижча, ніж в європейських сусідніх країнах. «Укренерго» забезпечило технічну здатність імпортувати до 1200 МВт з Європи. Сьогодні максимально ми імпортували 500 МВт, це тільки в одній годині, а так – і того менше», – сказав Кудрицький відповідаючи на питання, чому в Україні обмежена можливість для імпорту електроенергії. Очільник «Укренерго» додав, що причини недостатнього імпорту більше економічні, або ж регуляторні, оскільки ціна в Україні формується дещо по-іншому ніж в Європі принципі.

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«Тому, ми змушені були добирати імпорт, який не зайшов в нашу країну, більш дорогою аварійною допомогою», – підсумував він.

Нагадаємо, 22 листопада «Укренерго» вперше за тривалий час зафіксувала дефіцит в енергосистемі. Раніше компанія заявляла, що для безперебійного енергопостачання цінові обмеження на ринку електроенергії не мають заважати їм.