Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Глава «Укренерго» пояснив, чому Україна обмежена у можливостях імпортувати електроенергію для покриття дефіциту

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Глава «Укренерго» пояснив, чому Україна обмежена у можливостях імпортувати електроенергію для покриття дефіциту
«Укренерго» забезпечило технічну здатність імпортувати до 1200 МВт з Європи
фото з відкритих джерел

Україна обмежена у можливості імпортувати електроенергію, бо ціна електрики формується не як в Європі, – «Укренерго»

Україна обмежена у можливості імпортувати електроенергію для покриття дефіцитів в енергосистемі, бо вартість електрики в країні формується не так як в Європі. Про це заявив очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Зокрема він розповів, що Україна вимушена звертатися за аварійною допомогою до країн ЄС через недостатній обсяг імпортованої електроенергії.

«Це пов’язано з тим, що в Україні ціна нижча, ніж в європейських сусідніх країнах. «Укренерго» забезпечило технічну здатність імпортувати до 1200 МВт з Європи. Сьогодні максимально ми імпортували 500 МВт, це тільки в одній годині, а так – і того менше», – сказав Кудрицький відповідаючи на питання, чому в Україні обмежена можливість для імпорту електроенергії. Очільник «Укренерго» додав, що причини недостатнього імпорту більше економічні, або ж регуляторні, оскільки ціна в Україні формується дещо по-іншому ніж в Європі принципі.

«Тому, ми змушені були добирати імпорт, який не зайшов в нашу країну, більш дорогою аварійною допомогою», – підсумував він. 

Нагадаємо, 22 листопада «Укренерго» вперше за тривалий час зафіксувала дефіцит в енергосистемі. Раніше компанія заявляла, що для безперебійного енергопостачання цінові обмеження на ринку електроенергії не мають заважати їм.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

Експорт меду з України: який результат показали бджолярі
Експорт меду з України: який результат показали бджолярі
Глава «Укренерго» пояснив, чому Україна обмежена у можливостях імпортувати електроенергію для покриття дефіциту
Глава «Укренерго» пояснив, чому Україна обмежена у можливостях імпортувати електроенергію для покриття дефіциту
Глава Асоціації малого та середнього бізнесу попередив про наслідки підвищення вартості електроенергії
Глава Асоціації малого та середнього бізнесу попередив про наслідки підвищення вартості електроенергії
НАЗК внесло до списку спонсорів війни одного з найбільших у світі виробників будматеріалів
НАЗК внесло до списку спонсорів війни одного з найбільших у світі виробників будматеріалів
Борги в енергетиці ускладнюють відновлення енергосистеми та погіршують інвестиційну привабливість галузі, – експерт
Борги в енергетиці ускладнюють відновлення енергосистеми та погіршують інвестиційну привабливість галузі, – експерт
Зерновики просять «Укрзалізницю» не підвищувати тариф на вантажні перевезення: це матиме катастрофічні наслідки для економіки
Зерновики просять «Укрзалізницю» не підвищувати тариф на вантажні перевезення: це матиме катастрофічні наслідки для економіки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7272
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua