Глава «Укрметалургпрому» охарактеризував стан галузі під час війни

ГМК для відновлення потребує послідовної тарифної політики – Каленков

Наразі ГМК сектор перебуває у стані важкої кризи, і потребує для відновлення державної підтримки, у тому числі – у питаннях тарифної політики, яка має бути послідовною і передбачуваною. Про це розповів президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков під час онлайн-дискусії щодо стану української металургії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наприклад, тарифи Укрзалізниці на перевезення вантажів зросли у минулому році на 70%. Я розумію Укрзалізницю: шляхи обстрілюють, набагато зменшилися обсяги перевезень, а в них є постійні затрати. Але в Укрзалізниці є змога звертатися до наших партнерів, і отримувати фінансування та грантові кредити на пільгових умовах», – пояснив Каленков.

Те ж саме, за його словами, стосується і Укренерго – вона, як державна компанія, теж може звертатися напряму до партнерів для того, щоб отримати на десятки років довгострокове фінансування, на відміну від приватних компаній – які наразі не мають змоги отримати запозичення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Приватні компанії, які ще працюють, які ще споживають електроенергію і щось возять по УЗ, не мають змоги отримати фінансування. І держава могла би у сфері енергії, у сфері тарифної політики зіграти свою роль, і перекласти фінансування на наших партнерів, щоб таким чином підтримати економіку. Адже якщо підприємство споживає електроенергію - значить, воно все ще працює. Якщо воно щось возить Укрзалізницею чи перевалює в портах – вони ще працюють. І їх треба підтримати за рахунок стримування тарифів на передачу електроенергії, на диспетчеризацію, на тарифи Укрзалізниці, які зросли за останній рік», – резюмував Каленков.

Раніше директор ГМК Центру Станіслав Зінченко заявив, що ГМК переживає важку кризу через втрату підприємств, брак персоналу та складну логістику, адже через обстріли та заблокування чорноморських портів обсяги виробництва та експорту у галузі обвалилися подекуди на 100%.