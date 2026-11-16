ПП «Віктор і К» (ТМ «Королівський смак») – український виробник олії та жирів

Сьогодні, 16 листопада, армія РФ вдарила по підприємству «Королівський смак». Про це повідомив директор зі звʼязків з громадськістю компанії Геннадій Тертичний, передає «Главком».

«Зупинка виробництва компанії «Королівський смак» виявилася вимушеним, але необхідним рішенням. Сьогодні внаслідок ворожого удару підприємство зазнало значних пошкоджень», – йдеться у повідомленні.

За даними компанії, удар спричинив масштабну пожежу, внаслідок якої було знищено та пошкоджено виробниче обладнання, а також втрачено великі обсяги готової продукції.

«Попри серйозні збитки, команда «Королівського смаку» працює над ліквідацією наслідків удару. Дякуємо всім, хто підтримує нас у цей непростий час», – додав Тертичний.

ПП «Віктор і К» (ТМ «Королівський смак») – український виробник олії та жирів, зареєстрований 21 квітня 2003 року. Підприємство розташоване у селищі Власівка Кіровоградської області та входить до корпоративної групи «Група родини Король». Власник і кінцевий бенефіціар компанії – Віктор Король, якому належить 100% підприємства. Він також обіймає посаду генерального директора. Статутний капітал становить 58,2 млн грн. За даними YouControl, станом на 30 вересня 2026 року на підприємстві працювали 1419 людей. Крім виробництва олії та тваринних жирів, компанія займається переробленням і консервуванням фруктів та овочів, а також виробництвом прянощів і приправ. За підсумками 2025 року дохід ПП «Віктор і К» становив 8,98 млрд грн – на 63% більше, ніж у 2024 році (5,51 млрд грн). Чистий прибуток за рік скоротився на 5,8% – до 659,2 млн грн із 699,4 млн грн роком раніше.

Нагадаємо, 13 листопада українська компанія «Королівський смак», яка спеціалізується на виробництві бакалійної продукції, соусів та рослинних олій, оголосила про призупинення виробництва. Причинами стали проблеми з електропостачанням та безпекові ризики, пов'язані з російською агресією.