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«Королівський смак» зупиняє виробництво через проблеми зі світлом

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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«Королівський смак» зупиняє виробництво через проблеми зі світлом
Компанія «Королівський смак» повідомила про призупинення виробництва через проблеми з електропостачанням та воєнні загрози
Фото: Forbes

Виробник соусів, бакалії та рослинних олій оголосив про вимушене призупинення роботи на тлі перебоїв з електропостачанням і воєнних загроз

Українська компанія «Королівський смак», яка спеціалізується на виробництві бакалійної продукції, соусів та рослинних олій, оголосила про призупинення виробництва. Причинами стали проблеми з електропостачанням та безпекові ризики, пов'язані з російською агресією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

Підприємство є одним із виробників харчової продукції, яку постачають як на український ринок, так і за кордон. Відсутність стабільного електропостачання створює труднощі для безперервної роботи виробничих потужностей.

Додатковим чинником стали воєнні загрози, які зберігаються через російські атаки. За таких умов компанія вирішила тимчасово призупинити виробничу діяльність.

Терміни відновлення роботи підприємства наразі не уточнюються. Також поки невідомо, як це рішення вплине на постачання продукції до магазинів та виконання експортних замовлень.

Зупинка виробництва відбувається на тлі систематичних російських ударів по українській енергетичній та промисловій інфраструктурі. Пошкодження енергооб'єктів і пов'язані з ними обмеження електропостачання створюють додаткові ризики для підприємств харчової промисловості.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про зупинку всіх олійноекстракційних заводів агрохолдингу Kernel. Компанія припинила переробку та закупівлю насіння після російських атак, які пошкодили виробничі будівлі, обладнання й резервуари. Водночас агрохолдинг продовжує відвантажувати продукцію з наявних запасів.

Також «Главком» писав про проблеми українських виробників олії під час війни. Попри будівництво десяти нових підприємств, галузь стикається з наслідками російських атак, пошкодженням портової інфраструктури та труднощами з відвантаженням продукції. Через це частина заводів працює не на повну потужність.

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Теги: бізнес Україна

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