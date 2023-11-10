«Метінвест» відмовився від податкових пільг

Внаслідок війни «Метінвест» втратив контроль над двома великими комбінатами в Маріуполі та призупинив виробництво в Авдіївці

Фіндиректор компанії пояснив рішення так: ці кошти потрібні Україні

Попри малу завантаженість підприємств, Група «Метінвест» лишається у топі найбільших платників податків в Україні, та відмовилась від податкових пільг – адже зараз Україні потрібні гроші для виборювання перемоги. Водночас, подальше зростання рентних платежів та податкових надходжень напряму залежить від повноцінної роботи морських коридорів. Про це розповіла у інтерв’ю фінансова директорка компанії Юлія Данкова.

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«Внаслідок війни «Метінвест» втратив контроль над двома великими комбінатами в Маріуполі та призупинив виробництво в Авдіївці. Зараз наші металургійні підприємства завантажені на 65-75% потужності, а гірничо-збагачувальні комбінати – на 35-40%. Ці та інші виклики, які ми продовжуємо долати, змусили нас перебудувати бізнес, аби вижити», – розповіла Данкова.

За її словами, завантаження криворізьких ГЗК зменшилось через неможливість вивозити залізорудну сировину морем: наразі експорт сировини здійснюється через західні прикордонні переходи до споживачів в Європі, але загальні обсяги цього експорту значно нижчі, ніж у довоєнний час.

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«Відстань до портів ЄС втричі більша за відстань до чорноморських портів України. А це означає здорожчання логістики в 4-6 разів проти довоєнних показників. На цьому фоні динаміка рентних платежів знижується. Якщо у 2022 р. «Метінвест» сплатив за користування надрами 3,2 млрд грн, то за 9 місяців цього року – 1,5 млрд грн», – наголосила Данкова.

Та попри складнощі, компанія відмовилася від податкових пільг, на які має право за законодавством, і сплачує податки в повному обсязі, повідомила фіндиректорка. Так, за 9 місяців цього року «Метінвест» поповнив бюджети шести міст присутності на понад 2 млрд грн: Кривий Ріг отримав 750 млн грн податків, Запоріжжя – 640 млн грн, Кам’янське – 524 млн грн, Покровськ – 242 млн грн, Авдіївка – 9 млн грн.

«Також з перших днів війни ми допомагаємо силам оборони України стримувати росіян. Метінвест налагодив виробництво сталевих виробів для потреб фронту та став одним із найбільших серед приватного бізнесу країни донором українського війська. На підтримку держави та її громадян вже спрямовано майже 4 млрд грн, з яких 2 млрд грн – на потреби армії», – зауважила Данкова.

Як відомо, «Метінвест» Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, за 9 місяців 2023 року перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 11 млрд грн податків і зборів. Зокрема, було сплачено сплатили 2,8 млрд грн податку на прибуток, 2,4 млрд грн єдиного соціального внеску та 2,3 млрд грн податку з доходів фізичних осіб. Плата за користування надрами склала 1,5 млрд грн, екологічний податок – 449 млн грн.