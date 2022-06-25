Проїхались танком: окупанти пошкодили сонячну електростанцію на Запоріжжі (фото)

Співвласник сонячної електростанції біля Токмака спростував її вивіз окупантами

Співвласник однієї з найбільших в Україні сонячних електростанцій Тоkmak Solar Energy (Запорізька область), спецпредставник міністра закордонних справ з економічної дипломатії Олександр Рєпкін спростував інформацію про те, що російські окупанти розібрали й вивезли СЕС.

«Не знаю, хто вигадав цей фейк. Ми самі проводили ремонтні робити і знімали пошкоджене обладнання, щоб уникнути пожежі», – сказав він виданню Forbes.ua.

27 лютого росіяни зайшли в Токмак. Сонячна електростанція, яка розташована біля міста і колишнього військового аеродрому, деякий час була на лінії вогню. Станцію, за словами Рєпкіна, було частково зруйновано через обстріли з «Градів» та іншої зброї.

«Потім на станцію заїхав танк і подавив модулі», – каже він.

Окупанти, за його словами, також розграбували офіс. «Витягли все, що могли, а що не змогли – зламали», – розповів Рєпкін.

Вночі, під час комендантської години, росіяни періодично заходять на територію станції: вкрали декілька інверторів, зрізали кабель.

Через руйнування станція втратила близько 20% потужності. Зараз вона працює на потужності близько 40 МВт, каже Рєпкін. Збитки від руйнувань він попередньо оцінює у 8 млн євро.

«Наша станція – одна з ключових трансформаторних підстанцій у цьому районі», – каже Рєпкін. Зараз електроенергія зі станції йде в українську енергомережу, забезпечуючи місто Токмак. Також електроенергія зі станції постачається в Приморський та Приазовський райони Запорізької області.

На станції працює 48 співробітників, але роботу ускладнено. Біля станції, в районі аеродрому, росіяни зробили заборонену зону і стріляють без попередження в усіх, хто наближається, каже Рєпкін. У цю зону потрапляє частина станції, куди співробітники не можуть зайти.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що у Запорізькій області російські окупанти демонтували та вивезли найбільшу в Україні сонячну електростанцію.