Окупанти викрали найбільшу в Україні сонячну електростанцію
Росіяни демонтували сонячну електростанцію під Токмаком
У Запорізькій області російські окупанти демонтували та вивезли найбільшу в Україні сонячну електростанцію. Про це повідомляє «Газета МИГ».
Сонячна електростанція Тоkmak Solar Energy розташовувалась у селі Нове неподалік Токмака.
СЕС Тоkmak Solar Energy:
- потужність – 50 МВт
- площа – 96,4 га
- Рік запуску – 2018-й.
Нагадаємо, 4 березня російські окупаційні війська захопили Запорізьку атомну електростанцію.
Загарбницька армія перетворила окуповану Запорізьку АЕС на військову базу.
Окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.
РФ заявила, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, Росатома.
Також повідомлялося, що російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи.