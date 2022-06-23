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    Бізнес

    Окупанти викрали найбільшу в Україні сонячну електростанцію

    Сонячна електростанція Тоkmak Solar Energy розташовувалась на площі понад 96 га - Окупанти викрали найбільшу в Україні сонячну електростанцію
    Сонячна електростанція Тоkmak Solar Energy розташовувалась на площі понад 96 га
    фото з відкритих джерел

    Росіяни демонтували сонячну електростанцію під Токмаком

    У Запорізькій області російські окупанти демонтували та вивезли найбільшу в Україні сонячну електростанцію. Про це повідомляє «Газета МИГ».

    Сонячна електростанція Тоkmak Solar Energy розташовувалась у селі Нове неподалік Токмака.

    СЕС Тоkmak Solar Energy:

    • потужність – 50 МВт
    • площа – 96,4 га
    • Рік запуску – 2018-й.

    Нагадаємо, 4 березня російські окупаційні війська захопили Запорізьку атомну електростанцію.

    Загарбницька армія перетворила окуповану Запорізьку АЕС на військову базу.

    Окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.

    РФ заявила, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, Росатома.

    Також повідомлялося, що російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Окупанти викрали найбільшу в Україні сонячну електростанцію