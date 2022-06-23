Окупанти викрали найбільшу в Україні сонячну електростанцію

Росіяни демонтували сонячну електростанцію під Токмаком

У Запорізькій області російські окупанти демонтували та вивезли найбільшу в Україні сонячну електростанцію. Про це повідомляє «Газета МИГ».

Сонячна електростанція Тоkmak Solar Energy розташовувалась у селі Нове неподалік Токмака.

СЕС Тоkmak Solar Energy:

потужність – 50 МВт

площа – 96,4 га

Рік запуску – 2018-й.

Нагадаємо, 4 березня російські окупаційні війська захопили Запорізьку атомну електростанцію.

Загарбницька армія перетворила окуповану Запорізьку АЕС на військову базу.

Окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.

РФ заявила, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, Росатома.

Також повідомлялося, що російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи.

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