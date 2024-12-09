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Українська асоціація виробників феросплавів виступила проти підвищення тарифу на передачу електроенергії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Українська асоціація виробників феросплавів виступила проти підвищення тарифу на передачу електроенергії

УкрФа спрямувала лист на адресу Міністерства економіки, НКРЕКП, «Укренерго», Міністерства енергетики та інших профільних структур

Зростання тарифу на передачу електроенергії, яке пропонує Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, призведе до значного зростання витрат виробників феросплавів, тож Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції виступила проти ініціативи НКРЕКП, йдеться у листі УкрФа на адресу Міністерства економіки України, НКРЕКП, «Укренерго» Міністерства енергетики та інших профільних структур.

НКРЕКП 13 листопада ухвалила проєкт постанови, який передбачає зростання з 2025 року тарифу на послуги з передачі електричної енергії на 26%, з 528,57 до 665,26 грн/МВт*год.

У випадку ухвалення даного проекту тарифу річні витрати українських металургів зростуть більш ніж на 1,6 млрд грн, йдеться в листі асоціації.

«Враховуючи те, що внаслідок війни, логістичних обмежень та падіння світового попиту та цін на продукцію ГMK, українська металургія перебуває у критичному стані. I в період енергетичної кризи, спричиненої війною, вищевказані зміни для вітчизняних металургійних підприємств призведуть до масових скорочень та, взагалі, ризику втрати стратегічно важливої галузі. Тим більш, що частина підприємств — членів Української асоціаціі виробників феросплавів знаходяться в зоні ведення бойових дій, а гірничо-збагачувальні комбінати зараз не працюють, й всі розташовані на територіях, прилеглих до тимчасово окупованих», – зазначається у зверненні.

УкрФа попросила врахувати цю позицію під час ухвалення остаточного рішення.

Нагадаємо, за підрахунками Федерації роботодавців України, додаткові витрати бізнесу від підвищення тарифу на передачу е/е сягнуть 13 млрд грн.

Спілка виробників будматеріалів попередила, що підвищення тарифу на передачу е/е призведе до зростання цін на будматеріали.

Теги: НКРЕКП металургія послуги Укренерго

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