Чи можна взяти відпустку під час воєнного стану: пояснення юристів

Тривалість щотижневого відпочинку (тобто вихідних) роботодавець може скоротити до 24 годин

Щорічна основна оплачувана відпустка надається тривалістю 24 календарних дні. Проте новим законом на період воєнного стану роботодавцю дозволено відмовити працівникові у наданні відпустки, якщо працівник задіяний у роботах на об’єктах, що належать до критичної інфраструктури. Про це повідомляють юристи кадрового порталу grc.ua.

Можна взяти відпустку без збереження заробітної плати, а також відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами чи по догляду за дитиною до трьох років.

Юристи також розповіли, що при укладенні нового трудового договору (працевлаштування на нове місце роботи), роботодавець має право призначити випробувальний строк для будь-яких видів професій.

На період воєнного часу чи на період заміщення тимчасово відсутнього працівника роботодавці можуть укладати з новими працівниками термінові трудові договори.

Нормування робочого часу на період воєнного стану може бути збільшено до 60 годин. Тим працівникам, хто працював в режимі скороченого графіку за станом здоров’я, робочий час може бути збільшений до 50 годин на тиждень. Час початку та завершення щоденної роботи визначає роботодавець.

Роботодавець може також встановити шестиденний робочий тиждень за рішенням військового командування разом з військовими адміністраціями.

Тривалість щотижневого відпочинку (тобто вихідних) роботодавець може скоротити до 24 годин. Скасовуються також на період воєнного стану норми, згідно яких працівники мали право на скорочений робочий день напередодні святкових, неробочих та вихідних днів, а також додаткові вихідні у святкові дні та неробочі дні.

Нагадаємо, 24 березня 2022 року набув чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Нові умови відносин між працівниками та роботодавцями під час війни, які прописані в новому законі, мають сприяти оперативному залученню співробітників та подоланню кадрового дефіциту. Закон діятиме впродовж воєнного стану, тобто щонайменше до 24 квітня 2022. Після скасування воєнного стану він втратить свою чинність.