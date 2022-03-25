Нові правила трудових відносин під час війни: 60-годинний робочий тиждень і без державних свят
Нові правила трудових відносин під час правового режиму воєнного стану
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Тривалість робочого часу збільшено до 60 годин на тиждень замість 40
У четвер, 24 березня, в Україні набрав чинності спеціальний закон, який регулює трудові відносини в Україні на період дії правового режиму воєнного стану. Закон суттєво змінює чинне законодавство про працю. Що змінилося і чим особливий цей закон, пояснює юристка Ірина Власюк.
Зміни, які стосуються оплати праці:
- Роботодавець не несе відповідальність за невиплату чи невчасну виплату заробітної плати, якщо тільки це зумовлено бойовими діями або іншими обставинами, які виключають можливість зробити виплату.
- Роботодавець зобов'язаний виплатити нараховану, але не виплачену заробітну плату після відновлення роботи підприємства.
- Роботодавець та працівник можуть тимчасово призупинити дію трудового договору і повернутися до роботи, коли буде реально можливо надати працівнику роботу.
- Виплата заробітної плати за час, на який було призупинено дію трудового договору, покладається на рф (очевидно коштом очікуваних репарацій).
- Роботодавець може зупинити дію окремих положень колективного трудового договору.
- Страйки заборонені.
Прийом на роботу:
- Випробувальний строк може застосовуватися до будь-якої категорії працівників.
- Роботодавець має право заміщати тимчасово відсутнього працівника (у зв'язку з відпусткою, хворобою, евакуацією, простоєм або такого, який пропав безвісти) новими працівниками й укладати з ними строкові трудові договори.
- Працівники можуть залучатися роботодавцем для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій.
Звільнення з роботи:
- Працівник не може звільнитися за власною ініціативою, якщо його було залучено до суспільно-корисних робіт чи до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, навіть якщо підприємство розташоване у районах, де проходять бойові дії.
- Роботодавцям дозволено звільняти працівників, які тимчасово непрацездатні або знаходяться у відпустці (крім декретної відпустки) у день закінчення відпустки чи тимчасової непрацездатності.
Робочий час:
- Тривалість робочого часу збільшено до 60 годин на тиждень замість 40.
- Не обмежується тривалість понаднормової роботи.
- Час початку і закінчення роботи (зміни) визначається роботодавцем.
- Військове командування може встановлювати 6-денний робочий тиждень.
Час відпочинку:
- Вихідні на час державних свят не надаються.
- Щотижневий безперервний вихідний може бути скорочений до 24 годин.
- Можна залучати працівників до роботи у вихідний день.
- Роботодавець може відмовити у наданні відпустки (крім декретної) працівнику об'єкта критичної інфраструктури.
Праця жінок:
- Жінок можна залучати до важких, шкідливих, небезпечних та підземних робіт.
- За їхньою згодою, працівники з дітьми можуть працювати вночі, у вихідні дні, понаднормово, відправлятися у відрядження.
Нагадаємо, Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 30 днів – до 05:30 25 квітня.