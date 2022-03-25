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    Економіка та фінанси

    Нові правила трудових відносин під час війни: 60-годинний робочий тиждень і без державних свят

    Нові правила трудових відносин під час правового режиму воєнного стану - Нові правила трудових відносин під час війни: 60-годинний робочий тиждень і без державних свят
    Нові правила трудових відносин під час правового режиму воєнного стану
    фото з відкритих джерел

    Тривалість робочого часу збільшено до 60 годин на тиждень замість 40

    У четвер, 24 березня, в Україні набрав чинності спеціальний закон, який регулює трудові відносини в Україні на період дії правового режиму воєнного стану. Закон суттєво змінює чинне законодавство про працю. Що змінилося і чим особливий цей закон, пояснює юристка Ірина Власюк.

    Зміни, які стосуються оплати праці:

    • Роботодавець не несе відповідальність за невиплату чи невчасну виплату заробітної плати, якщо тільки це зумовлено бойовими діями або іншими обставинами, які виключають можливість зробити виплату.
    • Роботодавець зобов'язаний виплатити нараховану, але не виплачену заробітну плату після відновлення роботи підприємства.
    • Роботодавець та працівник можуть тимчасово призупинити дію трудового договору і повернутися до роботи, коли буде реально можливо надати працівнику роботу.
    • Виплата заробітної плати за час, на який було призупинено дію трудового договору, покладається на рф (очевидно коштом очікуваних репарацій).
    • Роботодавець може зупинити дію окремих положень колективного трудового договору.
    • Страйки заборонені.

    Прийом на роботу:

    • Випробувальний строк може застосовуватися до будь-якої категорії працівників.
    • Роботодавець має право заміщати тимчасово відсутнього працівника (у зв'язку з відпусткою, хворобою, евакуацією, простоєм або такого, який пропав безвісти) новими працівниками й укладати з ними строкові трудові договори.
    • Працівники можуть залучатися роботодавцем для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій.

    Звільнення з роботи:

    • Працівник не може звільнитися за власною ініціативою, якщо його було залучено до суспільно-корисних робіт чи до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, навіть якщо підприємство розташоване у районах, де проходять бойові дії.
    • Роботодавцям дозволено звільняти працівників, які тимчасово непрацездатні або знаходяться у відпустці (крім декретної відпустки) у день закінчення відпустки чи тимчасової непрацездатності.

    Робочий час:

    • Тривалість робочого часу збільшено до 60 годин на тиждень замість 40.
    • Не обмежується тривалість понаднормової роботи.
    • Час початку і закінчення роботи (зміни) визначається роботодавцем.
    • Військове командування може встановлювати 6-денний робочий тиждень.

    Час відпочинку:

    • Вихідні на час державних свят не надаються.
    • Щотижневий безперервний вихідний може бути скорочений до 24 годин.
    • Можна залучати працівників до роботи у вихідний день.
    • Роботодавець може відмовити у наданні відпустки (крім декретної) працівнику об'єкта критичної інфраструктури.

    Праця жінок:

    • Жінок можна залучати до важких, шкідливих, небезпечних та підземних робіт.
    • За їхньою згодою, працівники з дітьми можуть працювати вночі, у вихідні дні, понаднормово, відправлятися у відрядження.

    Нагадаємо, Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 30 днів – до 05:30 25 квітня.

    Теги: вихідні росія окупанти війна закон воєнний стан Україна праця окупація звільнення #stoprussia
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    Нові правила трудових відносин під час війни: 60-годинний робочий тиждень і без державних свят