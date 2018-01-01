Войціцька: Незалежність від поставок вугілля з-за кордону повинна стати для України головним пріоритетом

Україна має потенціал для того, щоб забезпечувати себе вугіллям

Депутат Верховної Ради України, секретар комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька заявила, що Україна має величезний потенціал і всі можливості забезпечити себе вугіллям марки «Г», а значить, уникнути енергозалежності від поставок імпорту. Про це вона



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Україна має потенціал для того, щоб забезпечувати себе вугіллям

Депутат Верховної Ради України, секретар комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька заявила, що Україна має величезний потенціал і всі можливості забезпечити себе вугіллям марки «Г», а значить, уникнути енергозалежності від поставок імпорту. Про це вона повідомила, коментуючи Маніфест з порятунку вугільної галузі, який напередодні представили українські шахтарі, передає видання «Українські Новини».

«Ми дійсно маємо потенціал і можливості забезпечити себе вугіллям марки «Г» і не бути залежними від поставок з інших країн, незалежно від того, звідки йде це вугілля – з ПАР, Росії або США. Безумовно, незалежність від поставок вугілля з-за кордону повинна стати пріоритетом номер один для України», – сказала Войціцька.

За її словами, Україні потрібно розвивати власний видобуток й інших енергоресурсів всередині країни.

«Те ж з газом, іншими енергоресурсами. І також ми повинні діяти і з вугіллям – його у нас більш ніж достатньо. Потрібно, щоб була енергетична незалежність, тобто, ми не були у залежності від зовнішніх ринків. Це важливо і для економіки. Навіщо виплачувати зарплату шахтарям Пенсільванії замість того, щоб оплачувати працю українських шахтарів і нарощувати видобуток?», – підкреслює народний депутат.