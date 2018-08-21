Адміністрація морських портів скоротила чистий прибуток на півмільярда



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Чистий прибуток АМПУ в першому півріччі склав 1,3 млрд грн

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) у січні-червні 2018 року скоротило чистий прибуток на 28,6% - до 1,305 млрд грн з 1,828 млрд грн.

Про це свідчать дані фінансового звіту держпідприємства за перше півріччя 2018 року.

Згідно зі звітом, валовий прибуток АМПУ становив 1,952 млрд грн, що на 25,5% менше за аналогічний показник 2017 року.

«З початку 2018 року АМПУ працює в нових економічних умовах. З 1 січня набули чинності нові, більш ліберальні ставки портових зборів, знижені на 20%. Зниження ставок і падіння вантажообігу в українських портах у першому півріччі на 3,1% призвело до зменшення чистого доходу підприємства на 0,6 млрд грн і чистого прибутку на 0,5 млрд грн», - прокоментував фінансові підсумки півріччя керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс, повідомили в прес-службі підприємства.

При цьому підприємство перерахувало на користь держави 2,1 млрд грн, що становить 58% отриманого доходу за вказаний період, з них: дивіденди 1,069 млрд грн та податок на прибуток 0,307 млрд грн.

За словами Вецкаганса, зменшення з початку поточного року розмірів відрахувань АМПУ до держбюджету з 75% до 50% дозволило частково компенсувати фінансові втрати від зниження ставок портових зборів і акумулювати кошти на капітальні інвестиції в проекти з днопоглиблення, а також з модернізації та будівництва причального фронту.

Як зазначили у держпідприємстві, якщо в 2016 році на ці цілі було спрямовано 650 млн грн, то в 2017 – вже 1,6 млрд грн, а в поточному році АМПУ планує вкласти в інфраструктуру портів вже близько 2,9 млрд грн.

Раніше експерти прогнозували, що «Укрзалізниця» ризикує втратити 4-5 млрд гривень до кінця року.