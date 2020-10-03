Адвокат звинуватив НАБУ у фабрикуванні доказів в «Роттердам+»



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Адвокат Наталія Дригваль підозрює детективів НАБУ у підробці доказів з боку слідства

Адвокат Наталія Дригваль підозрює детективів НАБУ у підробці доказів з боку слідства

Національне антикорупційне бюро намагається долучити до вже закритої справи «Роттердам+» виконаний заднім числом висновок «кишенькового» експерта по начебто «збитки» від дії формули. Про це журналістам повідомила адвокат сторони захисту Наталія Дригваль.

«Детективи знайшли такого ж безпринципного кишенькового експерта, який надав висновок щодо начебто наявності збитків. Тобто ми маємо у цій справі безпрецедентні приклади штучного створення цієї конспірологічної версії щодо формули «Роттердам +», – повідомила адвокат. Дії НАБУ, за словами Дригваль, є грубим порушенням норм кримінально-процесуального кодексу і є всі підстави стверджувати про факти підробки доказів з боку слідства. «Ті докази, які були покладені в основу підозри, були штучно створені і сфабриковані. І наразі ці дії продовжуються намаганням органів досудового розслідування довести цю спотворену теорію в суді», - зазначила адвокат.

Сторона захисту звернулася до Державного бюро розслідувань з заявою про фальсифікацію матеріалів закритої справи «Роттердам+» з боку детективів НАБУ. Адвокат зазначила, що понад 10 державних і міжнародних експертиз підтвердили економічну і правову обґрунтованість формули «Роттердам+». Жодна з них не підтвердила збитки від дії формули і повністю спростувала підозри детективів. «Ми вважаємо, що суд буде керуватися винятково законом і надасть належну правову оцінку усім документами», - зазначила адвокат Дригваль.

Нагадаємо, справу «Роттердам +» закрито 27 серпня 2020 року через відсутність у ній складу злочину. За 3,5 року детективи НАБУ не змогли знайти жодних доказів шкоди від дії формули. 4 державних науково-дослідних інститути, 10 українських і міжнародних експертних установ підтвердили економічну і юридичну обґрунтованість формули «Роттердам +». 11 серпня 2020 р відсутність будь-яких збитків від формули підтвердила фінальна комплексна експертиза СБУ, після чого прокурор і постановив закрити справу. Це рішення прокурора підтвердив Офіс Генерального прокурора, а також Вищий антикорупційний суд, який 24 вересня визнав рішення про закриття справи повністю законним і обґрунтованим. Через місяць після закриття справи і підтвердження цього рішення Вищим антикорупційним судом, НАБУ повідомило про отримання «експертизи від приватної особи», яка нібито підтверджує 40 млрд грн «збитків» від дії формули.