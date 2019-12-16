Адвокати Бахматюка: Україні загрожує дипломатичний скандал через несанкціоновані дії НАБУ в Австрії



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Австрійські адвокати готують заяви до своїх правоохоронних органів щодо незаконних дій НАБУ, - адвокати

НАБУ проводить несанкціоновані правоохоронними органами Австрії слідчі дії у справі Писарука-Бахматюка на території цієї країни, - юристи

НАБУ почало проводити несанкціоновані слідчі дії у справі Писарука-Бахматюка на території Австрії.

Про це повідомили адвокати Олега Бахматюка Тетяна Козаченко та Олексій Шевчук в понеділок, 16 грудня, під час прес-конференції в УНІАН.

Юристи стверджують, що слідчі дії проводяться без відома і узгодження з правоохоронними органами Республіки Австрія. Такі незаконні дії можуть призвести до серйозного дипломатичного скандалу, адже проведення таких несанкціонованих дій є прямим втручанням у внутрішні справи Республіки Австрія.

«Від наших австрійських колег-адвокатів і клієнтів нам стало відомо, що працівники НАБУ на території Австрії вчиняють процесуальні дії без повідомлення місцевих правоохоронних органів. Зокрема, були відправлені в позапроцесуальний спосіб виклики і повідомлення. Виклик по повістці на будь-які процесуальні дії - окрема процесуальна дія, передбачена кримінально-процесуальним кодексом. Вона може відбуватись виключно в порядку, передбаченому законодавством. Існує Європейська конвенція про взаємну допомогу в кримінальних справах, стороною якої є Україна, яка чітко визначила, яким чином можуть відбуватися процесуальні дії на території інших держав. НАБУ цієї процедури не дотрималось, без залучення дипломатичних представництв правоохоронних органів Австрії, самостійно проводить слідчі дії. Це є втручанням в суверенітет іншої держави», - заявила юристка Тетяна Козаченко.

Відповідні заяви до австрійських правоохоронних органів щодо незаконних дій українських силовиків на території Австрії вже готуються австрійськими адвокатами.

На думку українських адвокатів, слідчі ж НАБУ, які чинили ці незаконні дії, і прокурори, які дали на це санкції, можуть переслідуватись кримінально на території Австрії.

Також адвокати повідомили, що НАБУ і досі не надало стороні захисту доступу до матеріалів справи. Тетяна Козаченко розповіла, що доступ до матеріалів справи в НАБУ стороні захисту обіцяють надати не раніше 20 грудня, що є прямим порушенням прав людини. Крім того, НАБУ призначило Олегу Бахматюку державних адвокатів, хоча Міністерство юстиції (Центр з надання безоплатної правової допомоги) та Антикорупційний суд повідомленні, що є адвокати, які офіційно представляють інтереси Олега Бахматюка. Відповідно адвокати і досі не можуть приступити до виконання своїх професійних обов’язків для виконання доручення клієнта представляти його інтереси, що є грубим порушенням прав їх клієнта, закріплених в Конституції України, а саме прав і свобод людини і громадянина - Стаття 59 Конституції говорить, що кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

«На сьогоднішній день в цю схему, щоб тиснути на Бахматюка і його родину, залучили Мінюст. Знайшли трьох безкоштовних державних адвокатів і видали їм свідоцтва про представництво Бахматюка, Василюк і Мальцева. Тобто, НАБУ для того, щоб створити видимість процесу захисту надало державних адвокатів, попри те, що вони ще тиждень тому відмовились від державних адвокатів», – заявив адвокат Олексій Шевчук. На його думку, НАБУ не хоче їх визнавати адвокатами у справі і намагається нав’язати безкоштовних адвокатів, щоб унеможливити оскарження незаконних дій захисниками.

Адвокати нагадали, що їх клієнти - Олег Бахматюк, Наталія Василюк і Денис Мальцев, не мають жодних процесуальних статусів у цій справі і не можуть їх мати.

«За останні три тижні жодних новин у цій справі від правоохоронних органів немає, бо вони не знають, що робити з цією справою, як її розслідувати, адже адвокати зробили все, щоб унеможливити зловживання. Будь-яких підстав для розшуку пана Бахматюка немає. Вся інформація про розшук Бахматюка є фейковою і Бахматюк у міжнародному розшуку не перебуває. Ми повідомили Інтерпол про те, що ця справа має виключно політичний підтекст», - розповів Олексій Шевчук.

Справа Писарука-Бахматюка, що була повторно відкрита НАБУ в порушення норм чинного законодавства, стосується отримання рефінансування НБУ VAB Банком. Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ щодо використання рефінансування на виплати коштів вкладникам наразі спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ бізнесмену. Окрім того, сам Олег Бахматюк неодноразово пропонував погасити заборгованість банку, виведеного з ринку рішенням НБУ, з застосуванням механізмів реструктуризації, але відповіді на свою пропозицію досі не отримав.

Нагадаємо, що в п’ятницю, 13 грудня, директор НАБУ Артем Ситник програв апеляцію у справі про корупційне діяння. Рівненський апеляційний суд остаточно визнав Артема Ситника винним в корупційному правопорушенні, він має бути звільнений з посади директора Національного антикорупційного бюро України, оскільки потрапляє в реєстр корупціонерів.