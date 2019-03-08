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    Економіка та фінанси

    Аеропорт Бориспіль наростив пасажиропотік у лютому

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    Аеропорт Бориспіль наростив пасажиропотік у лютому

    Кількість пасажирів в аеропорту Бориспіль в лютому 2019 року збільшилась на 111,5 тис.

    Аеропорт Бориспіль обслужив 793,4 тис пасажирів в лютому 2019 року, що на 16,4% перевищило показник лютого минулого року, коли пасажиропотік склав 681,9 тис. осіб, повідомили в прес-службі підприємства.

    724 тис. пасажирів скористалися міжнародними рейсами (+ 17,3%), в той час як внутрішніми рейсами вилетіли або прилетіли 69,4 тис. пасажирів (+ 7,1%).

    Кількість обслужених рейсів в аеропорту Бориспіль в лютому 2019 року склала 6 683, що на 7,8% перевищило результат лютого 2018 року.

    5 788 рейсів були міжнародними (+ 9,3%), 895 рейсів - внутрішніми (-1,3%).

    У січні-лютому 2019 року загальний пасажиропотік аеропорту Бориспіль склав 1 млн 690,6 тис. осіб, що на 14,9% перевищило результат аналогічного періоду минулого року.

    1 млн 541,2 тис. пасажирів скористалися міжнародними рейсами (+ 15,6%), 149,4 тис. пасажирів вилетіли або прилетіли внутрішніми рейсами.

    Кількість рейсів в січні-лютому 2019 року збільшилась на 8,5% до 14 250. Їх них 12 306 рейсів були міжнародними (+ 9,5%), 1 944 рейсу - внутрішніми.

    Джерело: avianews.com

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