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    Економіка та фінанси

    Агентство Fitch оприлюднило прогноз інфляції в Україні

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    Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings - Агентство Fitch оприлюднило прогноз інфляції в Україні
    Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings

    На думку експертів агентства, у НБУ є можливість істотно знизити в 2019-2020 рр. облікову ставку

    Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує уповільнення середньорічної інфляції в Україні до 8,5% у 2019 році і до 5,7% у 2021 році.

    Про це йдеться в огляді агентства.

    Як відзначається, зниженню інфляції буде сприяти гнучкість обмінного курсу і прихильність Національного банку до цільового рівня інфляції (5% плюс-мінус 1% в 2020 році).

    На думку експертів агентства, у НБУ є можливість істотно знизити в 2019-2020 рр. облікову ставку з поточного рівня 16,5%. При цьому реальна ставка (з урахуванням інфляції) може впасти до 3%.

    Також агенство Fitch відзначає необхідність збереження незалежності НБУ для досягнення поставлених цілей.

    Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента України в іноземній і національній валюті з рівня «B-» до «B».

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