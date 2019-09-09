Агентство Fitch оприлюднило прогноз інфляції в Україні



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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings

На думку експертів агентства, у НБУ є можливість істотно знизити в 2019-2020 рр. облікову ставку

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує уповільнення середньорічної інфляції в Україні до 8,5% у 2019 році і до 5,7% у 2021 році.

Про це йдеться в огляді агентства.

Як відзначається, зниженню інфляції буде сприяти гнучкість обмінного курсу і прихильність Національного банку до цільового рівня інфляції (5% плюс-мінус 1% в 2020 році).

На думку експертів агентства, у НБУ є можливість істотно знизити в 2019-2020 рр. облікову ставку з поточного рівня 16,5%. При цьому реальна ставка (з урахуванням інфляції) може впасти до 3%.

Також агенство Fitch відзначає необхідність збереження незалежності НБУ для досягнення поставлених цілей.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента України в іноземній і національній валюті з рівня «B-» до «B».