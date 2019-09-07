Кредитне агентство Fitch підвищило рейтинг України
Fitch очікує подальшого підвищення кредитоспроможності України
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента України в іноземній і національній валюті з рівня «B-» до «B».
Про це йдеться в повідомленні агентства увечері 6 вересня.
Відзначається, що Україна продемонструвала своєчасний доступ до фіскального та зовнішнього фінансування, поліпшила макроекономічну стабільність і знизила бюджетну заборгованість, а скорочений період виборів зменшив внутрішню політичну невизначеність.
«Очікувана безперервність макроекономічної політики, заявлена прихильність нового уряду структурним реформам і взаємодія з міжнародними фінансовими організаціями означають, що Fitch очікує подальшого підвищення кредитоспроможності», - йдеться в повідомленні.
«Ми очікуємо, що державний борг знизиться до 47,9% ВВП (55,8% з урахуванням гарантій) до кінця 2019 року, скоротившись майже на 20 п.п. з піку 69,2% (80,9% з урахуванням гарантій) у 2016 році і нижче від нинішнього медіанного значення «B» на 57,5%, і досягне 44,4% до 2021 року», - підкреслили у Fitch.
Основними факторами, які можуть окремо або разом вплинути на підвищення рейтингу в майбутньому, є наступними:
- підвищення рівня міжнародних валютних резервів та гнучкості зовнішнього фінансування;
- вдосконалення структурних показників, таких як стандарти державного управління;
- перспективи більшого економічного зростання при збереженні покращеної макроекономічної стабільності;
- подальше зменшення державного боргу та покращення структури боргу.