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    Економіка та фінанси

    Кредитне агентство Fitch підвищило рейтинг України

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    Міжнародне рейтингове агентство Fitch Rating - Кредитне агентство Fitch підвищило рейтинг України
    Міжнародне рейтингове агентство Fitch Rating

    Fitch очікує подальшого підвищення кредитоспроможності України

    Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента України в іноземній і національній валюті з рівня «B-» до «B».

    Про це йдеться в повідомленні агентства увечері 6 вересня.

    Відзначається, що Україна продемонструвала своєчасний доступ до фіскального та зовнішнього фінансування, поліпшила макроекономічну стабільність і знизила бюджетну заборгованість, а скорочений період виборів зменшив внутрішню політичну невизначеність.

    «Очікувана безперервність макроекономічної політики, заявлена прихильність нового уряду структурним реформам і взаємодія з міжнародними фінансовими організаціями означають, що Fitch очікує подальшого підвищення кредитоспроможності», - йдеться в повідомленні.

    «Ми очікуємо, що державний борг знизиться до 47,9% ВВП (55,8% з урахуванням гарантій) до кінця 2019 року, скоротившись майже на 20 п.п. з піку 69,2% (80,9% з урахуванням гарантій) у 2016 році і нижче від нинішнього медіанного значення «B» на 57,5%, і досягне 44,4% до 2021 року», - підкреслили у Fitch.

    Основними факторами, які можуть окремо або разом вплинути на підвищення рейтингу в майбутньому, є наступними:

    • підвищення рівня міжнародних валютних резервів та гнучкості зовнішнього фінансування; 
    • вдосконалення структурних показників, таких як стандарти державного управління;
    • перспективи більшого економічного зростання при збереженні покращеної макроекономічної стабільності;
    • подальше зменшення державного боргу та покращення структури боргу.
    До слова, Україна може створити Боргове агентство.
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