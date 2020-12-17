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    Економіка та фінанси

    «Агентство з чорного піару». Ексглава СБУ прокоментував результати роботи НАБУ

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    27 серпня 2020 року САП закрила справу &laquo;Роттердам+&raquo; - «Агентство з чорного піару». Ексглава СБУ прокоментував результати роботи НАБУ
    27 серпня 2020 року САП закрила справу «Роттердам+»

    Публікуючи фейки у справі «Роттердам+», НАБУ втрачає довіру і деградує, – Наливайченко

    Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вдалося до безпрецедентних фальсифікацій у справі «Роттердам+», що остаточно підриває довіру до професійності цього органу.

    Про це заявив народний депутат, ексголова СБУ Валентин Наливайченко.

    «Замість реальної боротьби з корупцією бюро перетворилося в агентство, яке спеціалізується на чорному піарі та замовних політичних іграх. Кілька днів тому ми стали свідками ганебного вчинку детективів НАБУ – публікація в ЗМІ прослушки приватних розмов громадян, які не мають жодного відношення до будь-якої кримінальної справи», – зазначив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

    Ексголова СБУ додав, що подібні дії дискредитують всю антикорупційну систему.

    «Правоохоронним органам надано право прослуховувати громадян лише з метою збирання доказів для судового процесу, а не для того, щоб приватні розмови публікувати в ЗМІ для подальшого шантажу», – наголосив нардеп.

    Наливайченко наголосив, що подібні дії не мають нічого спільного з правоохоронною діяльністю. А відповідальні особи мають бути негайно відсторонені для проведення перевірки та притягнення до відповідальності.

    «Що ж до справи «Роттердам+», то я не раз аналізував тут «доказову базу», яка була зібрана за 4 роки розслідування. Як би НАБУ не хотіло цього визнавати, але в матеріалах об’єктивно немає жодних доказів. Там немає ні встановленої шкоди, ні винних, ні потерпілих. Єдиним можливим і законним рішенням в такій ситуації було закрити справу, що прокурори і зробили», – підсумував Наливайченко.

    Нагадаємо, 27 серпня 2020 року САП закрила справу «Роттердам+». Причина – відсутність доказів школи від дії формули.

    29 вересня рішення САП підтримав Офіс генерального прокурора. Згодом рішення САП про закриття справи законним визнав Вищий антикорупційний суд, рішення якого вступило в силу 17 листопада 2020 року.

    Теги: СБУ суд НАБУ корупція в Україні Офіс Генерального прокурора САП Антикорупційний суд Роттердам+ Вищий антикорупційний суд Валентин Наливайченко
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