«Агентство з чорного піару». Ексглава СБУ прокоментував результати роботи НАБУ

Публікуючи фейки у справі «Роттердам+», НАБУ втрачає довіру і деградує, – Наливайченко

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вдалося до безпрецедентних фальсифікацій у справі «Роттердам+», що остаточно підриває довіру до професійності цього органу.

Про це заявив народний депутат, ексголова СБУ Валентин Наливайченко.

«Замість реальної боротьби з корупцією бюро перетворилося в агентство, яке спеціалізується на чорному піарі та замовних політичних іграх. Кілька днів тому ми стали свідками ганебного вчинку детективів НАБУ – публікація в ЗМІ прослушки приватних розмов громадян, які не мають жодного відношення до будь-якої кримінальної справи», – зазначив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Ексголова СБУ додав, що подібні дії дискредитують всю антикорупційну систему.

«Правоохоронним органам надано право прослуховувати громадян лише з метою збирання доказів для судового процесу, а не для того, щоб приватні розмови публікувати в ЗМІ для подальшого шантажу», – наголосив нардеп.

Наливайченко наголосив, що подібні дії не мають нічого спільного з правоохоронною діяльністю. А відповідальні особи мають бути негайно відсторонені для проведення перевірки та притягнення до відповідальності.

«Що ж до справи «Роттердам+», то я не раз аналізував тут «доказову базу», яка була зібрана за 4 роки розслідування. Як би НАБУ не хотіло цього визнавати, але в матеріалах об’єктивно немає жодних доказів. Там немає ні встановленої шкоди, ні винних, ні потерпілих. Єдиним можливим і законним рішенням в такій ситуації було закрити справу, що прокурори і зробили», – підсумував Наливайченко.

Нагадаємо, 27 серпня 2020 року САП закрила справу «Роттердам+». Причина – відсутність доказів школи від дії формули.

29 вересня рішення САП підтримав Офіс генерального прокурора. Згодом рішення САП про закриття справи законним визнав Вищий антикорупційний суд, рішення якого вступило в силу 17 листопада 2020 року.