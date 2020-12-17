Приватбанк проти братів Суркісів. Стало відомо про подальші плани держави у скандальній справі

Банк вимагатиме передачі справи на розгляд великої палати Верховного суду

ПриватБанк вимагатиме передачі касаційного провадження у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній нерезидентів, пов’язаних с братами Суркісами, до розгляду великої палати Верховного суду України.

Як повідомила прес служба банку, така вимога є необхідною з огляду на те, що дана справа має резонансний характер. А раніше ухвалені судові рішення мають на меті не відправлення справедливого правосуддя, а виключно, без ухвалення рішення по суті, списання коштів з рахунків Приватбанку в незаконний спосіб.

Так, за даними банку, компанії нерезиденти звернулися до Верховного суду із заявою про закриття касаційного провадження у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову. Підставами для закриття вказані нібито відсутність процесуальної можливості оскарження в касаційному порядку ухвали про забезпечення позову, що є маніпулятивним твердженням, направленим на списання коштів з рахунків Приватбанку в порядку, не передбаченому законодавством.

Нагадаємо, ухвалене 2 вересня рішення Печерського суду за головуванням судді Сергія Вовка про порядок примусового виконання ухвали про забезпечення спірного позову компаній, пов’язаних з братами Суркісами про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, направлене на фактичне стягнення з банку майже 10 млрд грн ($350 млн) та прийнято з порушенням норм процесуального законодавства. Приватбанк оскаржив дане рішення в касаційному порядку і Верховний суд зупинив виконання ухвали про забезпечення позову.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що у судовому процесі шести британських компаній, пов’язаних із родиною Суркісів проти Приватбанку, ознаки змови.



