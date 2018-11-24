  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Airbus нарощує навчальні потужності в Китаї

    • Розсилка
    Центр вже підготував понад 39 тис. фахівців - Airbus нарощує навчальні потужності в Китаї
    Центр вже підготував понад 39 тис. фахівців

    Навчальний центр у Пекіні став глобальним освітнім центром, спрямованим на підготовку фахівців з обслуговування авіатехніки

    Авіаційний навчальний центр «Хуа Оу» авіабудівної корпорації Airbus, що розташований в Пекіні, став другим у світі після навчального підрозділу штаб-квартири корпорації в Тулузі глобальним освітнім центром, спрямованим на підготовку фахівців з обслуговування авіатехніки.

    Робота центру буде сприяти подальшому розвитку пасажирської авіації в Китаї, задовольняючи потребу авіаційної галузі в кваліфікованих кадрах, переконані в Airbus.

    З дня свого заснування в 1997 році центр підготував понад 39 тис. фахівців з обслуговування та ремонту літаків з більш ніж 50 авіакомпаній з усього світу.

    У 2017 році Airbus поставив китайським споживачам 176 авіалайнерів - майже чверть від загальносвітових продажів пасажирських літаків компанії.

    Джерело: Синьхуа

    Читайте також
    авіа Китай літак робота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ