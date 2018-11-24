Airbus нарощує навчальні потужності в Китаї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Центр вже підготував понад 39 тис. фахівців

Навчальний центр у Пекіні став глобальним освітнім центром, спрямованим на підготовку фахівців з обслуговування авіатехніки

Авіаційний навчальний центр «Хуа Оу» авіабудівної корпорації Airbus, що розташований в Пекіні, став другим у світі після навчального підрозділу штаб-квартири корпорації в Тулузі глобальним освітнім центром, спрямованим на підготовку фахівців з обслуговування авіатехніки.

Робота центру буде сприяти подальшому розвитку пасажирської авіації в Китаї, задовольняючи потребу авіаційної галузі в кваліфікованих кадрах, переконані в Airbus.

З дня свого заснування в 1997 році центр підготував понад 39 тис. фахівців з обслуговування та ремонту літаків з більш ніж 50 авіакомпаній з усього світу.

У 2017 році Airbus поставив китайським споживачам 176 авіалайнерів - майже чверть від загальносвітових продажів пасажирських літаків компанії.

Джерело: Синьхуа