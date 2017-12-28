Акції українських компаній у 2017 році показали найбільше зростання
- Сьогодні, 19:14
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Крім українських, істотно зросли фондові індекси Казахстану й Монголії
Індекс акцій українських компаній у 2017 році показав зростання на 80%. Про це повідомляє Bloomberg.
Як зазначає видання, у травні Міжнародний валютний фонд заявив про видимі ознаки відновлення економіки України й перспективну основу для подальшого зростання, що стало початком для «ралі інвесторів» на ринках, що розвиваються, сподіваючись на вищу прибутковість.
Згідно з результатами дослідження, також істотно зросли фондові індекси Казахстану й Монголії.
Серед цифрових валют найбільш прибутковими стали інвестиції у криптовалюти, проте побоювання інвесторів про надійність цих вкладень залишаються досить сильними.
Що стосується нецифрових валют, то найбільш прибутковим виявився мозамбікський метікал, хоча ще 12 років тому він вважався найслабшою валютою у світі.
Друге місце в списку найбільш вигідних для інвестицій валют поділили чеська крона і польський злотий, курси яких піднялися на 18%.
Найбільш збитковим активом за підсумками 2017 року став узбецький сум, офіційний курс якого впав на 60%, тобто більш ніж удвічі.
У категорії інвестицій в сировинні активи найбільш вигідними були вкладення в паладій.
Вартість цього металу за рік зросла на 54%, з 680 доларів до більш ніж 1060 доларів.
На 29% зросли за рік ціни на мідь і алюміній, що експерти Bloomberg пов'язують з поліпшенням економічних прогнозів по всьому світу і очікуваннями щодо зростання споживання кольорових металів.
У той же час інвестиції в природний газ і продовольчі активи (цукор, кава, соєві боби) принесли збитки.