Акції українських компаній у 2017 році показали найбільше зростання

Крім українських, істотно зросли фондові індекси Казахстану й Монголії

Індекс акцій українських компаній у 2017 році показав зростання на 80%. Про це повідомляє Bloomberg. Як зазначає видання, у травні Міжнародний валютний фонд заявив про видимі ознаки відновлення економіки України й перспективну основу для подальшого зростання, що стало початком для «ралі інвесторів» на ринках, що



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Крім українських, істотно зросли фондові індекси Казахстану й Монголії

Індекс акцій українських компаній у 2017 році показав зростання на 80%. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає видання, у травні Міжнародний валютний фонд заявив про видимі ознаки відновлення економіки України й перспективну основу для подальшого зростання, що стало початком для «ралі інвесторів» на ринках, що розвиваються, сподіваючись на вищу прибутковість.

Згідно з результатами дослідження, також істотно зросли фондові індекси Казахстану й Монголії.

Серед цифрових валют найбільш прибутковими стали інвестиції у криптовалюти, проте побоювання інвесторів про надійність цих вкладень залишаються досить сильними.

Що стосується нецифрових валют, то найбільш прибутковим виявився мозамбікський метікал, хоча ще 12 років тому він вважався найслабшою валютою у світі.

Друге місце в списку найбільш вигідних для інвестицій валют поділили чеська крона і польський злотий, курси яких піднялися на 18%.

Найбільш збитковим активом за підсумками 2017 року став узбецький сум, офіційний курс якого впав на 60%, тобто більш ніж удвічі.

У категорії інвестицій в сировинні активи найбільш вигідними були вкладення в паладій.

Вартість цього металу за рік зросла на 54%, з 680 доларів до більш ніж 1060 доларів.

На 29% зросли за рік ціни на мідь і алюміній, що експерти Bloomberg пов'язують з поліпшенням економічних прогнозів по всьому світу і очікуваннями щодо зростання споживання кольорових металів.

У той же час інвестиції в природний газ і продовольчі активи (цукор, кава, соєві боби) принесли збитки.