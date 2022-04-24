Американська біржа Nasdaq припинить роботу з резидентами з Росії

Доступ до біржі Nasdaq для резидентів із Росії буде закрито з 29 квітня

Saxo Bank попередив клієнтів про припинення роботи NASDAQ із росіянами

З 29 квітня американська біржа Nasdaq, що спеціалізується на акціях високотехнологічних компаній, припинить роботу із резидентами з Російської Федерації.

Телеграм-канал Nexta опублікував скріншот повідомлення від Saxo Bank, в якому йдеться про те, що клієнти, які проживають у Росії, більше не матимуть доступу до ринкових даних або даних із затримкою з бірж Nasdaq в США та країнах Північної Європи, якщо на рахунку відсутня позиція, що торгується на зазначених позиціях.

Повідомляється, що наприкінці лютого американські біржі NYSE та Nasdaq призупинили торги російськими паперами через санкції США. На початку березня Лондонська фондова біржа LSE також призупинила допуск паперів російських компаній до торгів.

Як розповів радіо «Говорить Москва» професор Вищої школи економіки Євген Коган, за Nasdaq для росіян може бути закритий доступ на біржу NYCE (New York Stock Exchange).