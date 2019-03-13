Американський банк почав фінансувати проекти в Україні



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Експортно-Імпортний банк вже почав оформлювати перші транзакції

Експортно-Імпортний банк США (EXIM), який після п'ятирічної перерви відновив роботу двох програм фінансування для України, вже почав оформлювати перші транзакції по конкретних проектах.

Про це розповів в коментарі Укрінформу в вівторок керуючий директор групи Broad Street Capital Алекс Гордін після засідання, організованого Американсько-Українською Діловою радою в Вашингтоні.

«Після того, як EXIM офіційно поновив роботу двох програм у грудні минулого року, зараз він займається оформленням пакету перших транзакцій», - зауважив Гордін.

За його словами, зокрема, йдеться про запуск проектів щодо створення комплексів сонячних батарей.

«Багато компаній займаються встановленням сонячних комплексів, бо це вигідно, й кілька вже купують це обладнання в Сполучених Штатах, щоби встановити їх в Україні», - зазначив Гордін.

Крім того, за його словами, ряд сільськогосподарських виробників, яким потрібно закупити агропромислове обладнання, насіння, видаткові матеріали, вже почали працювати над тим, щоб придбати це все у американських компаній.

Як повідомлялося раніше, Експортно-Імпортний банк США (EXIM), відновив роботу так званих короткострокових та середньострокових програм для України після п'ятирічної перерви. Пропозиції доступні як для приватного бізнесу, так і для підприємств державної власності.

У Американсько-Українській Діловій раді (USUBC) назвали цей крок «додатковим важливим інструментом« для американських експортерів товарів і послуг, а також для бізнесу в Україні. Крім того, в Вашингтоні це вважають «обнадійливим сигналом« для інвесторів щодо поліпшення економічного клімату в Україні.

Короткострокові програми EXIM-банку, зокрема, забезпечують додаткові гарантії, свого роду страхування від невиплат, для експортерів щодо продажу товарів і послуг в Україну. Середньострокові програми націлені, насамперед, на постачання американського обладнання або запуск невеликих проектів в Україні.