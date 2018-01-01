Антимонопольний комітет відкрив справу через зростання цін на бензин
- Сьогодні, 21:59
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Антимонопольний комітет продовжує аналізувати поточний стан на ринку в січні 2018 року
Антимонопольний комітет веде розслідування щодо ситуації на ринку бензину у листопаді-грудні 2017 року.
Про це на прес-конференції повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв, передають Українські Новини.
«Досліджується діяльність гравців ринку щодо поточного зростання цін на бензини. Відкрито справу і ведеться розслідування через ту ситуацію, яка була протягом листопада-грудня 2017 року», - сказав він.
Терентьєв додав, що в рамках цієї справи комітет продовжує аналізувати поточний стан на ринку в січні 2018 року.
Глава АМКУ також повідомив, що комітет практично завершив розслідування справи щодо ситуації на ринку скрапленого газу в 2017 році і очікує, що зможе опублікувати інформацію про результати в лютому.
Наприкінці грудня 2017 року Антимонопольний комітет повідомив, що вивчає можливу змову операторів автозаправних станцій ОККО, WOG та групи компаній «Надія» на ринку скрапленого газу.
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