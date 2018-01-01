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    Антимонопольний комітет відкрив справу через зростання цін на бензин

    Антимонопольний комітет продовжує аналізувати поточний стан на ринку в січні 2018 року
    Антимонопольний комітет веде розслідування щодо ситуації на ринку бензину у листопаді-грудні 2017 року. Про це на прес-конференції повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв, передають Українські Новини. «Досліджується діяльність гравців ринку щодо поточного зростання цін на бензини. Відкрито справу і ведеться
    • Сьогодні, 21:59
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    10-11 січня ціни на нафтопродукти на українських АЗС виросли на 0,2-1 грн/л
    10-11 січня ціни на нафтопродукти на українських АЗС виросли на 0,2-1 грн/л

    Антимонопольний комітет продовжує аналізувати поточний стан на ринку в січні 2018 року

    Антимонопольний комітет веде розслідування щодо ситуації на ринку бензину у листопаді-грудні 2017 року.

    Про це на прес-конференції повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв, передають Українські Новини.

    «Досліджується діяльність гравців ринку щодо поточного зростання цін на бензини. Відкрито справу і ведеться розслідування через ту ситуацію, яка була протягом листопада-грудня 2017 року», - сказав він.

    Терентьєв додав, що в рамках цієї справи комітет продовжує аналізувати поточний стан на ринку в січні 2018 року.

    Глава АМКУ також повідомив, що комітет практично завершив розслідування справи щодо ситуації на ринку скрапленого газу в 2017 році і очікує, що зможе опублікувати інформацію про результати в лютому.

    Наприкінці грудня 2017 року Антимонопольний комітет повідомив, що вивчає можливу змову операторів автозаправних станцій ОККО, WOG та групи компаній «Надія» на ринку скрапленого газу.

    Як повідомлялося, 10-11 січня ціни на нафтопродукти на українських АЗС виросли на 0,2-1 грн/л.

    Рябцев назвав причини подорожчання нафтопродуктів в Україні.

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