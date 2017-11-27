Експерт пояснив, чому зростає вартість бензину на АЗС

Першим чинником є подорожчання нафтопродуктів на кордоні

85% нафтопродуктів Україна закуповує за кордоном. На зростання вартості впливає збільшення ціни на нафтову сировину та девальвація гривні. Про це розповів під час прес-конференції у «Главкомі» директор зспеціальних проектів НТЦ «Псіхєя» Геннадій Рябцев. Він зазначив, що Україна є імпортозалежною державою, тому вона змушена



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Ціни на нафтопродукти ростуть

Першим чинником є подорожчання нафтопродуктів на кордоні

85% нафтопродуктів Україна закуповує за кордоном. На зростання вартості впливає збільшення ціни на нафтову сировину та девальвація гривні. Про це розповів під час прес-конференції у «Главкомі» директор зспеціальних проектів НТЦ «Псіхєя» Геннадій Рябцев.

Він зазначив, що Україна є імпортозалежною державою, тому вона змушена реагувати на світові тенденції та на курс валюти, адже нафтопродукти купуються за комерційним курсом валюти.

«Є два чинники зростання вартості нафтопродуктів усіх марок. По-перше, протягом грудня - початку січня суттєво зросли ціни на нафтопродукти в основних країнах, з яких імпортуєм , а саме Білорусь, Польща, Литва, Румунія та інші країни ЄС. Подорожчання нафтопродуктів оцінюється в межах від 5-9% в цих країнах, і пов’язують його з тим, що дорожчає нафтова сировина. Прямої залежності від нафтового котирування та вартості нафтопродуктів не існує,однак будь-який переробник чи власник нафтопереробного підприємства не може ігнорувати той факт, що на світових біржах протягом грудня і початку січня деривативи подорожчали на 20%. Це призвело до того, що нинішні нафтові котирування є найвищими з 2014 року», - говорить Рябцев.

Тому подорожчання нафтопродуктів на кордоні, яке є обов’язковим після такого зростання нафтових котирувань, є першим основним чинником зростання вартості бензину та дизельного палива у роздрібній торгівлі на українських АЗС.

«По-друге, на зростання вартості впливає курс національної валюти. Валюта за останній період подорожчала на 6-7%, що обов’язково означатиме подорожчання ціни на нафтопродукти. Це 40-50 копійок підвищення ціни через 2-3 тижні», - продовжує експерт.

За його словами, ми маємо близько 80 копійок як наслідок зростання цін на нафтопродукти на кордоні, ми маємо 40 копійок як наслідок зростання курсу іноземної валюти. В сумі це близько одна гривня або 1,20 грн, плюс сюди закладаються цінові ризики, які пов’язані з тим, що продовжується девальвація гривні.

На переконання Рябцева, на початку лютого зростання вартості нафтопродуктів буде подовжуватися.

Дивіться також запис прес-конференції:

Як повідомлялося, 10-11 січня ціни на нафтопродукти на українських АЗС виросли на 0,2-1 грн/л.