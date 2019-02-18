Асоціація газового ринку пояснила, до чого призвело зниження обсягів виробничо-технологічних потреб облгазів



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Обсяги виробничо-технологічних потреб в тарифах операторів газорозподільних систем занижені майже на 40%, наголошують в асоціації

Обсяги виробничо-технологічних потреб операторів ГРМ були занижені Міністерством енергетики та вугільної промисловості ще в 2016 році. В Асоціації газового ринку України вважають, що неправильний обсяг ВТВ був закладений в тариф і призвів до збитків для всієї газорозподільної галузі. З того часу обсяги виробничо-технологічних потреб облгазів не переглядались.

Асоціація газового ринку України отримала дані щодо розрахунку реальних обсягів ВТВ від операторів ГРМ. Вони були розраховані відповідно до наказу Міненерговугілля від 23.11.2011 № 737 щодо порядку розрахунків та затвердження ВТВ. За даними всіх операторів газорозподільних мереж загальний обсяг ВТВ по галузі має складати 1,56 млрд куб м. А затверджений міністерством обсяг ВТВ складає тільки 992 млн куб м.

Так, наприклад, ПАТ «Запоріжгаз» отримав в тарифі тільки 48% від необхідних обсягів виробничо-технологічних втрат, ПАТ «Дніпрогаз» - 54%, ПАТ «Одесагаз» - 67%, а ПАТ «Полтавагаз» - 72%.

При затверджені ВТВ на 2016 рік, Міненерговугілля не дотрималося принципів, визначених в наказі №737, та штучно занизило нормативні обсяги ВТВ. Асоціація газового ринку України оприлюднює порівняльний аналіз обсягів ВТВ, які фактично включені в тарифи Операторів ГРМ, з обсягами ВТВ, що мали бути включені до тарифів.

Як зазначають в АГРУ, при прийнятті наказу про затвердження ВТВ на 2016 рік, Міненерговугілля мало виходити з вищезгаданого наказу і затвердити ВТВ, розраховані за трьома методиками. Однак цього не відбулося.

В листопаді минулого року НКРЕКП звернулось до Міненерговугілля з запитом щодо відповідності затверджених обсягів ВТВ відповідним Методикам розрахунку, а в грудні 2018 року оператори газорозподільних систем за дорученням профільного міністерства надали повторні розрахунки ВТВ, які ними подавались на 2016 рік.