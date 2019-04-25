Асоціація газового ринку заявила, що зниження ціни на газ опинилось під загрозою



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Зниження ціни на газ має відбутися у травні

Асоціація газового ринку звернулась до уряду з проханням вплинути на НАК «Нафтогаз України» для прискорення оформлення документів для відпуску газу для побутових споживачів за зниженою ціною 8 247 грн за тис. куб. м. Відповідні листи постачальники газу вже направили до державної монополії.

В понеділок стало відомо, що Кабінет міністрів та НАК «Нафтогаз України» досягли домовленостей щодо зниження кінцевої роздрібної ціни для населення до рівня 8 247 грн за тис. куб. м. Однак державна монополія досі не направила угоди зі зниженою відпускною ціною.

Споживачі газу мають бути проінформовані про зменшення ціни газу не менше ніж за п’ять днів. Тому сьогодні останній день, коли НАК «Нафтогаз України» повинен подати документи про відпуск газу за зниженою ціною 8 247 грн за тис. куб. м.

На сьогодні на травень місяць НАК «Нафтогаз України» підписав документи на постачання газу за відпускною ціною 8 621,76 грн за тис. куб. м, яка з урахуванням транспортної складової для побутових споживачів складатиме 9 716,54 грн за тис. куб. м замість 8 247 грн за тис. куб. м, передбачених урядом. Тому ПСО-постачальники просять сприяння Кабінету міністрів в оформленні нових документів, які дозволять постачати газ за ціною 8 247 грн за тис. куб. м.