Аварійно-диспетчерська служба «Івано-Франківськгазу» протягом опалювального сезону опрацювала 13 тис. заявок новини компаній



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Основними причинами звернень серед споживачів Прикарпаття є витоки газу - 86%

За опалювальний сезон 2018-2019 рр. на адресу аварійно-диспетчерської служби ПАТ «Івано-Франківськгаз» надійшло 13 тис. викликів різного рівня небезпеки. В середньому за добу в зимовий період екстрена служба відпрацьовує 72 заявки, це на 22 заявки більше, ніж влітку.

Основними причинами звернень серед споживачів Прикарпаття є витоки газу - 86%. Решта викликів пов’язані з механічними пошкодженнями та несправністю газових приладів і обладнання.

«Найбільше викликів надходить в опалювальний сезон. До прикладу, якщо в теплий період 9,1 тис. заявок, то взимку їх кількість зростає на 30%. Це зумовлено, насамперед, самовільним встановленням споживачами газових приладів для обігріву приміщень, втручанням в конструкцію системи газопостачання та газових приладів, а також їх неналежний технічний стан», - говорить головний інженер ПАТ «Івано-Франківськгаз» Андрій Витрикуш.

Швидкість та якість реагування спеціалістів аварійно-диспетчерської служби в екстрених ситуаціях залежить від рівня їх професійної майстерності. Тому працівники «Івано-Франківськгазу» постійно удосконалюють свої фахові навички в реальних умовах: приймають участь в огляд-конкурсах АДС, а також у тренувальних навчаннях з іншими службами екстреного реагування.

Наразі головною проблемою аварійно-диспетчерської служби, відзначають в «Івано-Франківськгазі», залишається замортизованість транспорту. Більша половина спецавтомобілів потребує заміни. Однак коштів на це у тарифі не передбачено. В той же час, заміна застарілого транспорту дозволила б прискорити час реагування на виклики.