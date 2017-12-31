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    Економіка та фінанси

    Батько Гройсмана заробив понад півмільйона на наданні майна в оренду

    Борис Гройсман вніс зміни до своєї е-декларації
    Депутат Вінницької міської ради, батько прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Борис задекларував 630 тис. гривень доходу від надання майна в оренду. Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. [READ_MORE] Зокрема, 144
    • Сьогодні, 20:05
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    Борис Гройсман
    Борис Гройсман

    Борис Гройсман вніс зміни до своєї е-декларації

    Депутат Вінницької міської ради, батько прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Борис задекларував 630 тис. гривень доходу від надання майна в оренду. Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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    Зокрема, 144 тис. гривень були отримані від надання майна в оренду Діані Гусак і 486 тис. гривень - Тетяні Маславчук.

    Як повідомляли Українські Новини, Гройсман задекларував майже 9 млн гривень доходів від відчуження нерухомості.

    Джерело: Українські новини

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