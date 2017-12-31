Батько Гройсмана заробив понад півмільйона на наданні майна в оренду
- Сьогодні, 20:05
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Борис Гройсман
Борис Гройсман вніс зміни до своєї е-декларації
Депутат Вінницької міської ради, батько прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Борис задекларував 630 тис. гривень доходу від надання майна в оренду. Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
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Зокрема, 144 тис. гривень були отримані від надання майна в оренду Діані Гусак і 486 тис. гривень - Тетяні Маславчук.
Як повідомляли Українські Новини, Гройсман задекларував майже 9 млн гривень доходів від відчуження нерухомості.
Джерело: Українські новини