Під ялинку Гройсман заробив майже 9 млн. грн на нерухомості

Кошти надійшли від фірми дружини глави уряду

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман задекларував 8,79 млн. грн доходу від відчуження нерухомого майна. Як стало відомо «Главкому», відповідні зміни до е-декларації високопосадовець вніс 30 грудня. Джерелом доходу зазначено ТОВ «Магігранд» з Вінниці. За даними ЗМІ, у 2016 році Володимир Гройсман продав