Під ялинку Гройсман заробив майже 9 млн. грн на нерухомості
- Сьогодні, 09:20
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Розсилка
Володимир Гройсман
Кошти надійшли від фірми дружини глави уряду
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман задекларував 8,79 млн. грн доходу від відчуження нерухомого майна.
Як стало відомо «Главкому», відповідні зміни до е-декларації високопосадовець вніс 30 грудня.
Джерелом доходу зазначено ТОВ «Магігранд» з Вінниці. За даними ЗМІ, у 2016 році Володимир Гройсман продав «Магігранд» нерухомість на суму 8,03 млн. грн.
За відомостями бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ТОВ «Магігранд» створено у квітні 2008 року. Нинішніми засновниками записані дружина глави уряду Олена Гройсман і радник мера Вінниці Дмитро Немерський. Кінцевим власником є пані Гройсман.Основний вид діяльності підпримєства - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір статутного капіталу старновить 262,5 тис. грн.