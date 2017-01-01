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    Під ялинку Гройсман заробив майже 9 млн. грн на нерухомості

    Кошти надійшли від фірми дружини глави уряду
    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман задекларував 8,79 млн. грн доходу від відчуження нерухомого майна. Як стало відомо «Главкому», відповідні зміни до е-декларації високопосадовець вніс 30 грудня. Джерелом доходу зазначено ТОВ «Магігранд» з Вінниці. За даними ЗМІ, у 2016 році Володимир Гройсман продав
    • Сьогодні, 09:20
    • Розсилка
    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Кошти надійшли від фірми дружини глави уряду

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман задекларував 8,79 млн. грн доходу від відчуження нерухомого майна.

    Як стало відомо «Главкому», відповідні зміни до е-декларації високопосадовець вніс 30 грудня.

    Джерелом доходу зазначено ТОВ «Магігранд» з Вінниці. За даними ЗМІ, у 2016 році Володимир Гройсман продав «Магігранд» нерухомість на суму 8,03 млн. грн.

    За відомостями бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ТОВ «Магігранд» створено у квітні 2008 року. Нинішніми засновниками записані дружина глави уряду Олена Гройсман і радник мера Вінниці Дмитро Немерський. Кінцевим власником є пані Гройсман.

    Основний вид діяльності підпримєства - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір статутного капіталу старновить 262,5 тис. грн.
    Володимир Гройсман ЗМІ нерухомість
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