Більше 11 тисяч лічильників перевірили фахівці «Запоріжгазу» з початку року



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Повірка лічильників здійснюється Державним підприємством ДП «Стандартметрологія» один раз на 8 років

11 642 побутових лічильників перевірили фахівці АТ «Запоріжгаз» з початку року. За результатами повірки 5 069 лічильників визнані непридатними до подальшої експлуатації. Відправлено на ремонт та відремонтовано ще 3341 приборів обліку.

Відповідно до законодавства, зокрема Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та Кодексу ГРМ, усі побутові лічильники газу, підлягають періодичній повірці та можуть використовуватись лише за умови її проходження. Повірка включає в себе демонтаж та монтаж лічильника, його транспортування, технічне обслуговування та ремонт.

«Не тільки «Запоріжгаз», але й клієнти мають бути зацікавленими в повірці лічильників. Адже повірка здійснюється для того, щоб як споживач, так і оператор ГРМ були впевнені, що обсяг спожитого газу та розрахунок за нього є достовірними, - відзначає головний метролог АТ «Запоріжгаз» Володимир Верещак.- На жаль, під час повірки ми фіксуємо і факти незаконного втручання у роботу лічильників. Тільки з початку року виявили 116 таких випадків. Попереджаємо, що у випадку втручання правопорушники будуть змушені не тільки оплатити вартість повірки, але й відшкодувати вартість нового лічильника, а також всі завдані збитки».

Повірка здійснюється Державним підприємством ДП «Стандартметрологія» один раз на 8 років. На період часу, поки лічильник буде знаходитися на повірці, АТ в більшості випадків встановлює лічильники газу з обмінного фонду.