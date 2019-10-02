Більше 3 млн куб м газу придбали споживачі Вінниччини по акції «Твоя енергонезалежність» новини компаній



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Учасники акції зможуть скоротити витрати на газ в опалювальний період до 25%

Понад 2700 клієнтів «Вінницягаз Збут» придбали 3 млн куб. м газу на опалювальний сезон по акції «Твоя енергонезалежність». 2/3 заявок на покупку запасу газу оформлені онлайн – через Особистий кабінет на сайті 104.ua.

Можливість придбання газу на зиму за фіксованою акційною ціною 5 995,53 грн за 1000 куб.м. споживачі газу отримали вперше. Ця ціна визначена оптовим продавцем природного газу НАК «Нафтогаз України», що наразі виступає гарантом збереження запасів газу і стабільної ціни на нього. За інформацією оптового постачальника, учасники акції «Твоя енергонезалежність» зможуть скоротити витрати на газ в опалювальний період до 25%.

75% заявок на купівлю газу оформлені онлайн за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua. Решта - у Центрах обслуговування клієнтів «Вінницягаз Збут».

В акційній ціні не враховані послуги за доставку газу, які змінюються в залежності від регіону та будуть оплачуватися додатково за щомісячними рахунками.

«В період з 1 жовтня 2019 р. по 31 березня 2020 р. споживачі, які сформували собі газовий резерв, зможуть самостійно вибирати, за якою ціною сплатити використані кубометри. Крім того, самостійно вирішуватимуть, який обсяг акційного газу використовувати в поточному місяці.» - пояснює директор ТОВ «Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.

Учасники акції мають вільний вибір, як використовувати придбаний запас газу в опалювальний період. Наприклад, в місяць, коли акційна ціна виявиться вищою за ціну ПСО, споживач сплачуватиме за спожитий газ за ціною ПСО. При цьому обсяг акційного газу в такому місяці не використовується і переходить на наступний період. Якщо ж акційна ціна зрівняється або виявиться нижчою за ціну ПСО, споживач зможе обрати вигіднішу для нього ціну. Покрити спожиті кубометри за рахунок акційного газу чи сплатити визначений ним обсяг по ціні ПСО, - вирішуватиме споживач.

При виборі акційної ціни споживачу необхідно буде лише сплатити послуги за його доставку (розподіл та транспортування). Вартість послуг із доставки газу, а також залишок передплаченого газу по акції «Твоя енергонезалежність» споживачі зможуть відслідкувати в щомісячному рахунку за використане паливо.

Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач надалі зможе отримати газ на загальних умовах. Споживачі, які до 1 квітня 2020 року не використають передплачений газ, зможуть скористатися залишком коштів в рахунок наступних платежів або повернути кошти.