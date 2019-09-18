Більше тисячі жителів Сумщини придбали газ на зиму за літньою ціною новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

70% закупок здійснено онлайн - через «Особистий кабінет»

Починаючи з 23 серпня, понад 1000 мешканців Сумської області придбали понад 620 тисяч кубометрів блакитного палива за літньою ціною, що зафіксована на рівні 5995,53 грн за 1000 кубів. В акційній ціні не враховані послуги з доставки енергоносія, оскільки вони різняться в залежності від регіону.

У НАК «Нафтогаз України» зазначають, що акція «Твоя енергонезалежність» дозволить побутовим споживачам до 25% скоротити витрати на газ в опалювальний період. Дана пропозиція дасть змогу клієнтам не турбуватися щодо коливання цін.

Акційною пропозицією можна скористатись, звернувшись до Центрів обслуговування клієнтів по всіх районах Сумської області. Для цього потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та актуальні показання свого газового лічильника.

Також оформити та оплатити покупку можливо онлайн - у «Особистому кабінеті» на сайті 104.ua.

Купівля буде підтверджена після 100% оплати замовлених обсягів, яку потрібно провести не пізніше 25 вересня.

Варто зауважити, що з 9 вересня участь в акції відкрита і для клієнтів, які не встигли розрахуватись за вже спожитий газ.

Користуватися зарезервованим запасом газу можна буде з 1 жовтня 2019 р. по 31 березня 2020 р.

Максимальний обсяг закупівлі газу обмежений – 25 тис. куб. м. на одне домогосподарство. Гарантом збереження запасів газу і стабільної ціни на нього є НАК «Нафтогаз України».

Якщо викуплене в рамках акції паливо буде витрачено до 1 квітня, споживач зможе докупити необхідні обсяги за ціною постачальника зі спеціальними обов’язками, діючою на той час. Домогосподарства, які не використають передплачений газ, зможуть скористатися залишком коштів.