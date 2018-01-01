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    Економіка та фінанси

    Біткоїн «перевалив» за $10 тис

    Біткоїн зростає після різкого падіння
    Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоіни (bitcoin) продовжує дорожчати після того, як ціна перевищила позначку в 10 тисяч доларів. Пор це свідчать дані торгів, передає портал CoinMarketCap. Як повідомляється, у п’ятницю, 16 лютого, біткоїни подорожчав на 3,3%, до 10,058 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта росла в ціні на 2,8%,
    • Сьогодні, 08:29
    • Розсилка

    Біткоїн зростає після різкого падіння

    Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоіни (bitcoin) продовжує дорожчати після того, як ціна перевищила позначку в 10 тисяч доларів. Пор це свідчать дані торгів, передає портал CoinMarketCap.

    Як повідомляється, у п’ятницю, 16 лютого, біткоїни подорожчав на 3,3%, до 10,058 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта росла в ціні на 2,8%, до 9,973 тисячі доларів, на OKEx - на 3,2%, до 9,94 тисячі доларів. А за даними порталу Coindesk, біткоїни знижувався в ціні на 0,4%, до 9,978 тисячі доларів.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс біткойнів під час торгів опустився нижче позначки в $ 6000 вперше з листопада минулого року - до $ 5995,58.

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