Біткоїн «перевалив» за $10 тис

Біткоїн зростає після різкого падіння

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоіни (bitcoin) продовжує дорожчати після того, як ціна перевищила позначку в 10 тисяч доларів. Пор це свідчать дані торгів, передає портал CoinMarketCap. Як повідомляється, у п’ятницю, 16 лютого, біткоїни подорожчав на 3,3%, до 10,058 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта росла в ціні на 2,8%,



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Біткоїн зростає після різкого падіння

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоіни (bitcoin) продовжує дорожчати після того, як ціна перевищила позначку в 10 тисяч доларів. Пор це свідчать дані торгів, передає портал CoinMarketCap.

Як повідомляється, у п’ятницю, 16 лютого, біткоїни подорожчав на 3,3%, до 10,058 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта росла в ціні на 2,8%, до 9,973 тисячі доларів, на OKEx - на 3,2%, до 9,94 тисячі доларів. А за даними порталу Coindesk, біткоїни знижувався в ціні на 0,4%, до 9,978 тисячі доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс біткойнів під час торгів опустився нижче позначки в $ 6000 вперше з листопада минулого року - до $ 5995,58.