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    Економіка та фінанси

    Біткоїн продовжує «обвалюватися»

    Курс біткоїна вже опустився нижче позначки в $ 6000
    Найпопулярніша криптовалюта у світі продовжує дешевшати. Пор це свідчать дані Coin Desk. Як повідомляється, падання продовжилося на тлі сигналів посилення регулятивного нагляду за ринком, а також глобального відтоку коштів інвесторів з ризикованих активів. Курс біткойнов в ході торгів опустився нижче позначки в $ 6000. вперше з листопада минулого
    • Сьогодні, 16:56
    • Розсилка

    Курс біткоїна вже опустився нижче позначки в $ 6000

    Найпопулярніша криптовалюта у світі продовжує дешевшати. Пор це свідчать дані Coin Desk.

    Як повідомляється, падання продовжилося на тлі сигналів посилення регулятивного нагляду за ринком, а також глобального відтоку коштів інвесторів з ризикованих активів.

    Курс біткойнов в ході торгів опустився нижче позначки в $ 6000. вперше з листопада минулого року - до $ 5995,58.

    Альтернативні криптовалюта - Ripple, Ether і Litecoin - також різко дешевшають.

    Нагадаємо, 2 лютого повідомлялося, що вартість найпопулярнішої криптовалюти в світі продовжує стрімко знижуватися. До ранку п'ятниці біткоїнподешевшав ще на 14%, впавши нижче психологічної позначки в 9 тисяч доларів.

    Пізніше стало відомо, що станом на 01:50 6 лютого за добу подешевшала на 17,11% - впавши нижче позначки $7000.

    біржа Біткоїн криптовалюта
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