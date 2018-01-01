Біткоїн продовжує «обвалюватися»

Курс біткоїна вже опустився нижче позначки в $ 6000

Найпопулярніша криптовалюта у світі продовжує дешевшати. Пор це свідчать дані Coin Desk. Як повідомляється, падання продовжилося на тлі сигналів посилення регулятивного нагляду за ринком, а також глобального відтоку коштів інвесторів з ризикованих активів. Курс біткойнов в ході торгів опустився нижче позначки в $ 6000. вперше з листопада минулого



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Курс біткоїна вже опустився нижче позначки в $ 6000

Найпопулярніша криптовалюта у світі продовжує дешевшати. Пор це свідчать дані Coin Desk.

Як повідомляється, падання продовжилося на тлі сигналів посилення регулятивного нагляду за ринком, а також глобального відтоку коштів інвесторів з ризикованих активів.

Курс біткойнов в ході торгів опустився нижче позначки в $ 6000. вперше з листопада минулого року - до $ 5995,58.

Альтернативні криптовалюта - Ripple, Ether і Litecoin - також різко дешевшають.

Нагадаємо, 2 лютого повідомлялося, що вартість найпопулярнішої криптовалюти в світі продовжує стрімко знижуватися. До ранку п'ятниці біткоїнподешевшав ще на 14%, впавши нижче психологічної позначки в 9 тисяч доларів.

Пізніше стало відомо, що станом на 01:50 6 лютого за добу подешевшала на 17,11% - впавши нижче позначки $7000.