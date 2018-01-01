Біткоїн продовжує «обвалюватися»
- Сьогодні, 16:56
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Розсилка
Курс біткоїна вже опустився нижче позначки в $ 6000
Найпопулярніша криптовалюта у світі продовжує дешевшати. Пор це свідчать дані Coin Desk.
Як повідомляється, падання продовжилося на тлі сигналів посилення регулятивного нагляду за ринком, а також глобального відтоку коштів інвесторів з ризикованих активів.
Курс біткойнов в ході торгів опустився нижче позначки в $ 6000. вперше з листопада минулого року - до $ 5995,58.
Альтернативні криптовалюта - Ripple, Ether і Litecoin - також різко дешевшають.
Нагадаємо, 2 лютого повідомлялося, що вартість найпопулярнішої криптовалюти в світі продовжує стрімко знижуватися. До ранку п'ятниці біткоїнподешевшав ще на 14%, впавши нижче психологічної позначки в 9 тисяч доларів.
Пізніше стало відомо, що станом на 01:50 6 лютого за добу подешевшала на 17,11% - впавши нижче позначки $7000.