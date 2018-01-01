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    Економіка та фінанси

    Біткоїн почав рости після «обвалу»

    Різке падіння змінилося потужним ростом
    Біткойн в середу, 7 лютого, торгується вище позначки в $ 8000. Про це можна дізнатись із даних CoinDesk. Наразі курс біткойнов становить $ 8380,88, що майже на 9% вище від закриття попередньої сесії.Напередодні біткойн подорожчав вперше після п'яти днів падіння курсу, протягом яких загальна капіталізація ринку криптовалюта скоротилася приблизно на
    • Сьогодні, 17:36
    • Розсилка

    Різке падіння змінилося потужним ростом

    Біткойн в середу, 7 лютого, торгується вище позначки в $ 8000. Про це можна дізнатись із даних CoinDesk.

    Наразі курс біткойнов становить $ 8380,88, що майже на 9% вище від закриття попередньої сесії.
    Напередодні біткойн подорожчав вперше після п'яти днів падіння курсу, протягом яких загальна капіталізація ринку криптовалюта скоротилася приблизно на $ 500 млрд.

    Лютневі ф'ючерси на біткойн під час торгів на CBOE подорожчали на 7%, до $ 8140. Аналогічні ф'ючерси на CME виросли в ціні на 8%, до $ 8160.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс біткойнов під час торгів опустився нижче позначки в $ 6000. вперше з листопада минулого року - до $ 5995,58.

    Біткоїн криптовалюта
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