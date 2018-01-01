Біткоїн подешевшав, але тримається на позначці $10 тис.

Криптовалюта закріпилася у ціні

Ціна біткоїна (bitcoin) в понеділок трохи знижується, залишаючись нижче позначки в 10 тисяч доларів, інвестори продовжують оцінювати доцільність інвестицій в криптовалюта на тлі волатильності фондового ринку. Про це свідчать дані торгів. За даними порталу CoinMarketCap, станом на 8.06 біткоїни дешевшав на 0,46%, до 9,73 тисячі доларів. На біржі



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Криптовалюта закріпилася у ціні

Ціна біткоїна (bitcoin) в понеділок трохи знижується, залишаючись нижче позначки в 10 тисяч доларів, інвестори продовжують оцінювати доцільність інвестицій в криптовалюта на тлі волатильності фондового ринку. Про це свідчать дані торгів.

За даними порталу CoinMarketCap, станом на 8.06 біткоїни дешевшав на 0,46%, до 9,73 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта знижувалася в ціні на 0,53%, до 9,65 тисячі доларів, на OKEx - на 0,33%, до 9,65 тисячі доларів. За інформацією порталу Coindesk, біткоіни дорожчав на 0,27%, до 9,61 тисячі доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (bitcoin) піднявся вище $11 000.