Біткоїн продовжує активно зростати
- Сьогодні, 12:58
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Різке падіння призвело до активного зростання
Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (bitcoin) піднявся вище $11 000. Про це йдеться в даних торгів порталу Coinmarketcap.com.
Повідомляється, що за добу біткоїн подорожчав на 4,95% і зараз торгується на позначці $11 039.
Всі інші криптовалюти також демонструють зростання.
Капіталізація ринку криптовалюти становить наразі 502 мільярд доларів. На частку біткоїна припадає 37,1% всього ринку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біткоїни (bitcoin) продовжують дорожчати після того, як ціна перевищила позначку в 10 тисяч доларів.