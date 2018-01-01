Біткоїн продовжує активно зростати

Різке падіння призвело до активного зростання

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (bitcoin) піднявся вище $11 000. Про це йдеться в даних торгів порталу Coinmarketcap.com. Повідомляється, що за добу біткоїн подорожчав на 4,95% і зараз торгується на позначці $11 039. Всі інші криптовалюти також демонструють зростання. Капіталізація ринку криптовалюти становить наразі 502 мільярд



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Різке падіння призвело до активного зростання

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (bitcoin) піднявся вище $11 000. Про це йдеться в даних торгів порталу Coinmarketcap.com.

Повідомляється, що за добу біткоїн подорожчав на 4,95% і зараз торгується на позначці $11 039.

Всі інші криптовалюти також демонструють зростання.

Капіталізація ринку криптовалюти становить наразі 502 мільярд доларів. На частку біткоїна припадає 37,1% всього ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біткоїни (bitcoin) продовжують дорожчати після того, як ціна перевищила позначку в 10 тисяч доларів.