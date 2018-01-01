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    Економіка та фінанси

    Біткоїн продовжує активно зростати

    Різке падіння призвело до активного зростання
    Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (bitcoin) піднявся вище $11 000. Про це йдеться в даних торгів порталу Coinmarketcap.com. Повідомляється, що за добу біткоїн подорожчав на 4,95% і зараз торгується на позначці $11 039. Всі інші криптовалюти також демонструють зростання. Капіталізація ринку криптовалюти становить наразі 502 мільярд
    • Сьогодні, 12:58
    • Розсилка

    Різке падіння призвело до активного зростання

    Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (bitcoin) піднявся вище $11 000. Про це йдеться в даних торгів порталу Coinmarketcap.com.

    Повідомляється, що за добу біткоїн подорожчав на 4,95% і зараз торгується на позначці $11 039.

    Всі інші криптовалюти також демонструють зростання.

    Капіталізація ринку криптовалюти становить наразі 502 мільярд доларів. На частку біткоїна припадає 37,1% всього ринку.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біткоїни (bitcoin) продовжують дорожчати після того, як ціна перевищила позначку в 10 тисяч доларів.

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