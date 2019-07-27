Бізнес-омбудсмен розповів, на що в Україні найбільше скаржаться підприємці



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Український бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета

З початку діяльності Ради бізнес-омбудсмена в Україні, надійшло майже шість тисяч скарг від бізнесу

В Україні найбільше скарг підприємців до Ради бізнес-омбудсмена стосуються діяльності Державної фіскальної служби.

Про це в ефірі «Громадського» заявив український бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета.

«Є кілька груп і на першому місці податкові та митні питання, тобто нинішня Державна фіскальна служба. На неї доводиться близько 65% всіх скарг, які до нас надходять. Далі йде правоохоронний блок. Це прокуратура, Національна поліція і СБУ. На них доводиться біля 15% всіх скарг. На третьому місці - це різноманітні інспекції, контролюючі органи. На них доводиться десь 9% всіх звернень, а потім місцеве самоврядування і Міністерство юстиції, тобто питання рейдерства. Це десь по 5% усіх наших скарг», - заявив Шемета.

Він також зауважив, що з початку діяльності Ради бізнес-омбудсмена в Україні, надійшло майже шість тисяч скарг від бізнесу.

«За всі ці роки кількість звернень постійно зростала. Першого року ми отримали десь 600 скарг, другого року — десь 900 скарг, у третій рік вже 1600, а минулого року вже майже 1800», - підкреслив бізнес-омбудсмен.

Водночас, за словами Шемети, Раді за чотири роки вдалось зекономити для бізнесу близько 17 млрд грн.

«Це, в першу чергу, відміна результатів податкових перевірок, призначення штрафів, пені, а також зміна митної вартості товарів, які ввозять в Україну. Тобто це реальні гроші. На початку нашої роботи відшкодування ПДВ було найбільшою проблемою бізнесу. І треба відзначити, що і через наші рекомендації, останнім часом кількість звернень по відшкодуванню ПДВ значно зменшилась. Ми подаємо рекомендації і підраховуємо, скільки ж державні органи виконали. Так от, ми зараз звітуємо за другий квартал цього року і до кінця кварталу 90% наших рекомендацій державні органи виконали. Тобто прийняли зміни у своїх рішеннях», - наголосив він.