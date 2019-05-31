Блогер: До ринку електроенергії готові всі, крім Коломойського



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Політолог висміяв аргумент Коломойського про те, що закон про ринок електроенергії вирішили ввести в силу, щоб новому президенту Зеленському було складніше боротися зі зростанням цін

На думку політолога Кирила Сазонова, основним опонентом нового ринку електроенергії, який вводиться в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС, є підприємець Ігор Коломойський. При цьому, олігарх навіть не приховує своєї зацікавленості у скасуванні реформи енергоринку.

«Ігор Валерійович Коломойський останнім часом робить стільки конкретних і детальних заяв для ЗМІ, що я іноді забуваю, що президент, взагалі-то, не зовсім він. Ну, тему дефолту вже все детально розібрали, а я зупинюся на оцінках цієї впливової людини з приводу ринку електроенергії, який повинен у нас заробити через місяць з 1 липня. Закон, до речі, взяли ще в 2017 році, але весь цей час ретельно готувалися до запуску. Уже в квітні європейські партнери з деяким здивуванням цікавилися - коли ми вже будемо готові, адже два роки пройшло. Та ніби готові всі. Крім Ігоря Валерійовича, звичайно», - пише Сазонов в авторському блозі на сайті Censor.net.

Політолог висміяв аргумент Коломойського про те, що закон про ринок електроенергії вирішили ввести в силу, щоб новому президенту Зеленському було складніше боротися зі зростанням цін.

«Закон (Про ринок електроенергії, - ред.) прийняли ще у 2017 році навесні і термін його вступу в силу тоді і був визначений. Погодьтеся, закладати проблеми Володимиру Зеленському з ринком електроенергії навесні 2017 року - це вже з розряду ненаукової фантастики. Параноя, іншими словами. А якщо по пунктах, то питання коливання цін ми розглянули вище. В тому числі окремо зі страховкою для населення. Що стосується промспоживачів, то їх підвищення цін в більшості сильно не турбує - в середньому питома вага витрат на електроенергію в собівартості продукції становить 2-3%. Тобто на ціні продукції та інфляції це практично не позначиться», - пише він.

Активність Коломойського в питанні блокування введення нового ринку Сазонов пов'язує з високим впливом ціни електроенергії на прибутковість феросплавного виробництва, що є бізнес-ядром фінансово-промислової групи «Приват».

«Але є винятки, куди ж без них. Феросплавні заводи. Витрати на електроенергію складають 40-50% собівартості феросплавів. А Коломойський володіє Нікопольським і Запорізьким феросплавними заводами. За 2018 рік ці два феросплавні заводи спожили 5,2 млрд. КВт-год електроенергії. Крім того, Коломойський має інтереси в «Дніпроспецсталі», у цього підприємства витрати на електроенергію в структурі собівартості ще вище, ніж у феросплавних заводів. Ось, власне, ми і відповіли на ключове питання - чому Ігор Валерійович так турбується про ринок електроенергії», - пояснює автор.

Введення конкурентного ринку електроенергії, на якому наполягали європейські партнери України, заплановано на 1 липня 2019 року. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про необхідність своєчасного введення нового ринку.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості (МЕУП), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) і найбільша генеруюча компанія НАЕК «Енергоатом» неодноразово заявляли про готовність нового ринку електроенергії до запуску з 1 липня.

Минулого тижня Верховна Рада України двічі відмовилася підтримати законопроекти, спрямовані на перенесення дати введення ринку електроенергії.

За інформацією, озвученою вчора блогером Олексієм Голобуцьким, для блокування ринку електроенергії лобісти Коломойського планують скористатися Радою національної безпеки і оборони (РНБО), що скликається сьогодні 31 травня нібито про приводу загибелі двох шахтарів на державній шахті «Лісова» (Львівська обл.). Секретар РНБО Олександр Данилюк зробив заяву про те, що в фокусі його пріоритетів будуть енергетика і фінанси.

Джерело: Українські новини