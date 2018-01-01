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    Bloomberg назвав найбагатшу людину в історії зі статками $105 мільярдів

    Капітал Джеффа Безоса збільшився за рахунок зростання вартості акцій Amazon, яка нині є найбільшим онлайн-рітейлером в світі
    Керівник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії, його статки сягнули $105,1 млрд. Про це повідомляється у рейтингу Bloomberg Billionaires Index. Водночас за даними журналу Forbes, сумарні активи Безоса становлять $ 104,4 млрд. За даними CNN, капітал Безоса збільшився за рахунок зростання вартості акцій
    • Вчора, 23:38
    • Розсилка
    Керівник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос
    Керівник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос

    Капітал Джеффа Безоса збільшився за рахунок зростання вартості акцій Amazon, яка нині є найбільшим онлайн-рітейлером в світі

    Керівник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії, його статки сягнули $105,1 млрд.

    Про це повідомляється у рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

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    Водночас за даними журналу Forbes, сумарні активи Безоса становлять $ 104,4 млрд.

    За даними CNN, капітал Безоса збільшився за рахунок зростання вартості акцій Amazon, яка нині є найбільшим онлайн-рітейлером в світі. Папери подорожчали з початку січня вже на 6,62% до $1,3 тисяч за акцію.

    Раніше найбагатшою людиною в історії вважався один із засновників Microsoft Білл Гейтс. У 1999 році його капітал перевищив $100 млрд.

    У листопаді минулого року статки засновника Amazon Безоса у «чорну п'ятницю» сягнули $100 млрд.

    Нагадаємо, Безоc на початку листопада 2017 року здійснив найбільшу угоду, продавши акції компанії на $1 мільярд.

    Джерело: Громадське

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