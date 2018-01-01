Bloomberg назвав найбагатшу людину в історії зі статками $105 мільярдів
- Вчора, 23:38
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Капітал Джеффа Безоса збільшився за рахунок зростання вартості акцій Amazon, яка нині є найбільшим онлайн-рітейлером в світі
Керівник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії, його статки сягнули $105,1 млрд.
Про це повідомляється у рейтингу Bloomberg Billionaires Index.
Водночас за даними журналу Forbes, сумарні активи Безоса становлять $ 104,4 млрд.
За даними CNN, капітал Безоса збільшився за рахунок зростання вартості акцій Amazon, яка нині є найбільшим онлайн-рітейлером в світі. Папери подорожчали з початку січня вже на 6,62% до $1,3 тисяч за акцію.
Раніше найбагатшою людиною в історії вважався один із засновників Microsoft Білл Гейтс. У 1999 році його капітал перевищив $100 млрд.
У листопаді минулого року статки засновника Amazon Безоса у «чорну п'ятницю» сягнули $100 млрд.
Нагадаємо, Безоc на початку листопада 2017 року здійснив найбільшу угоду, продавши акції компанії на $1 мільярд.
Джерело: Громадське