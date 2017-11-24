Статки Джеффа Безоса перевищили 100 млрд доларів

Безос насьогодні є найбагатшою людиною планети

Статки засновника Amazon Джеффа Безоса сягнули позначки у 100 млрд доларів. Це сталося вперше з 1999 року, коли такий розмір статків було зафіксовано в одного із співзасновників Microsoft Біла Гейтса, повідомляє Bloomberg. Зокрема, у день початку розпродажів у «чорну п'ятницю» акції Amazon подорожчали на 2%, що призвело до зростання



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Безос насьогодні є найбагатшою людиною планети

Статки засновника Amazon Джеффа Безоса сягнули позначки у 100 млрд доларів. Це сталося вперше з 1999 року, коли такий розмір статків було зафіксовано в одного із співзасновників Microsoft Біла Гейтса, повідомляє Bloomberg.

Зокрема, у день початку розпродажів у «чорну п'ятницю» акції Amazon подорожчали на 2%, що призвело до зростання капіталу Безоса на 2,4 млрд доларів, досягши 100,3 млрд доларів. Компанія Adobe Analytics порахувала, що протягом «чорної п'ятниці» продажі онлайн-магазину зросли більш ніж на 18% у порівнянні із минулим роком.

За даними Bloomberg, Безос насьогодні є найбагатшою людиною планети, другим є Білл Гейтс з показником у 89,1 млрд доларів.

За останній рік статки Безоса збільшились на 32,6 млрд доларів.

Нагадаємо, засновник і глава інтернет-компанії Amazon Джеффрі Безоc на початку листопада 2017 року здійснив найбільшу угоду, продавши акції компанії на 1 мільярд доларів.